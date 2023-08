Pred tekmo sezone: 'Ludogorec je bil in še vedno je favorit'

Pred nogometaši Olimpije je prva od treh zaključnih žog za zgodovinsko uvrstitev v skupinski del enega od evropskih klubskih tekmovanj. Napredovanje proti Ludogorcu (prva tekma se je končala z 1:1) prinaša najmanj Konferenčno ligo, vendar ima trener zmajev Joao Henriques višje cilje.

icon-expand Timi Max Elšnik je na prvi tekmi s približno 25 metrov dosegel pravi evrogol, ki je njegovo tržno vrednost še dvignil. FOTO: Damjan Žibert

Navijači Olimpije so se po šampionski prejšnji sezoni bali, da bo to poletje še pred začetkom evropskih kvalifikacij prišlo do razprodaje najboljših nogometašev. Čeprav je namigovanj o morebitnih odhodih malo morje, do njih zaenkrat še ni prišlo. Timi Max Elšnik, Matevž Vidovšek in druščina so poskrbeli, da imajo Ljubljančani nocoj v Stožicah priložnost vpisati se v zgodovino. Napredovanje v tretji krog kvalifikacij v Ligo prvakov namreč že zagotavlja nastop vsaj v skupinskem delu Konferenčne lige, česar zmaji v bogati zgodovini kluba še niso izkusili. Proti favoriziranemu Ludogorcu so prejšnji teden v gosteh pokazali pogumen obraz in po začetnem vodstvu iztržili remi. Aktiven rezultat pred povratnim srečanjem je poskrbel, da je bilo dan pred tekmo prodanih več kot sedem tisoč kart, kar se v Stožicah v preteklosti ni dogajalo ravno pogosto.

icon-expand "NBA ekipa bo vedno premagal amaterje, v nogometu pa se lahko zgodijo čudeži," v uspeh proti favoriziranemu tekmecu verjame trener Ljubljančanov. FOTO: Luka Kotnik

"Pričakujem zahtevno srečanje. Ludogorec je bil in še vedno je favorit. V zadnjih štirih letih je imel 45 evropskih tekem, Olimpija pa le 14. To je velika razlika, ker so na takšna srečanja navajeni. A tu smo, da zmagamo. Proti Rogaški ali Ludogorcu, v vsako tekmo gremo z isto miselnostjo. Pripravljeni smo," je na ponedeljkovi novinarski konferenci odločno nastopil trener zmajev Joao Henriques. "Če izpademo, bodo vsi rekli, da je to bilo pričakovano. A mi želimo ostati v kvalifikacijah za najmočnejše tekmovanje na svetu. Še naprej želimo sanjati, čeprav nas čaka klub, ki je pred kratkim kupil igralca za tri milijone. V nogometu se nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo. NBA ekipa bo vedno ugnala amaterje, v nogometu pa se lahko zgodijo čudeži," je nadaljeval.

icon-expand Henriques je razkril, da so v zadnjih dneh na treningih pogosteje vadili izvajanje enajstmetrovk. Streli z bele točke niso loterija, temveč odraz treninga, je prepričan. FOTO: Luka Kotnik

Fadida pokazal, da Olimpija ni zgolj prvih 11 Portugalski strokovnjak je vse tri evropske tekme v tej sezoni začel z identično enajsterico. Ali bo tudi tokrat tako, ni želel razkriti. Je pa glede izbire prve postave povedal: "Magična formula do uspeha je igrati z 11 najboljšimi, ki so trenutno na razpolago. Če to ne bo delovalo, imamo na klopi kakovostne zamenjave. Dokaz ste videli na zadnji tekmi." Minulo soboto so zmaji pred svojimi navijači prišli do prve prvenstvene zmage proti Rogaški (5:0), za katero je bil s hat-trickom najbolj zaslužen Izraelec Saar Fadida. Napadalno usmerjeni vezist je v igro vstopil šele v 73. minuti, a nato ekspresno pokazal, da gre nanj še kako računati. Henriques je razkril, da lahko po novem računa tudi na osrednjega branilca Pascala Estrado, ki je uvod v sezono izpustil zaradi poškodbe. Bosta pa zagotovo odsotna Justas Lasickas in Raul Florucz, ki sta še naprej poškodovana. Prvi je teden ali dva oddaljen od povratka, na vrnitev drugega bo potrebno počakati še nekoliko dlje.

V primeru uspeha sledi razprodaja? Utegne se zgoditi, da bo obračun v Stožicah spremljalo petmestno število gledalcev, kar Henriquesa navdaja z optimizmom. 50-letni strokovnjak namreč pravi, da bodo prav navijači Olimpijin 12. igralec, po drugi strani pa so to tekme, pred katerimi nogometaši ne potrebujejo posebnih motivacijskih prijemov. "Takšne tekme so, kar se priprave tiče, najlažje. Nogometašev ne potrebujem dodatno motivirati. Vsi vedo, za kako pomembno tekmo gre. Vsi bi si jo želeli igrati. Super motivirani smo, ampak noge moramo ohraniti trdno na tleh. Če zmagamo in potem prodamo tri nogometaše, jim bom lahko samo čestital, ker so si to zaslužili. To bi bilo odlično za klub in za igralce," je Henriques namignil, da se v primeru novega napredovanja in zgodovinske prve uvrstitve v skupinski del enega od evropskih tekmovanj vendarle obeta prodaja tržno najbolj zanimivih nogometašev. A najprej je na vrsti Ludogorec ...