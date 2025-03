Olimpija je po porazu na večnem derbiju v prejšnjem krogu (0:1) imela zgolj še tri točke prednosti pred Mariborom. A po 25. krogu jih ima spet šest, potem ko so Štajerci izgubili v Ajdovščini (1:2), Ljubljančani pa so v končnici tekme, po vstopu Raula Florucza in Alexa Tamma, prišli do treh točk proti Muri (2:1). "Pred tekmo smo izvedeli za rezultat Maribora, kar je bila za nas dodatna motivacija. Tudi mi pa smo imeli pred seboj težko tekmo. Mura je za nas prilagodila postavitev in se postavila globoko nazaj. Poleg tega smo bili soočeni s težkimi vremenskimi pogoji in težkimi nogami po vsem delu, opravljenem v tem koledarskem letu," je za spletno stran zmajev dejal trener Victor Sanchez.