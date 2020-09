Pred tekmo z Zrinjskim vsi Olimpijini testi negativni

Pred nadaljevanjem evropske sezone so si pri pri nogometnemu klubu Olimpija oddahnili, saj so bili vsi testi na Covid-19, ki so jih opravili nogometaši in člani strokovnega štaba, negativni.

Po zmagi nad Vikingurjem v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropo Olimpijo v 2. krogu čaka tekma z ekipo Zrinjskega. Tekma bo zaprta za javnost, to pomeni brez navijačev na tribunah. Olimpijin nasprotnik, HŠK Zrinjski Mostar, je klub iz Bosne in Hercegovine, ki je v zadnjih osmih sezonah štirikrat osvojil državno prvenstvo. V sezoni 2019/2020 je v kvalifikacijah za Ligo Evropa izpadel v 3. krogu. Izločil ga je švedski Malmo FF. V letošnjo izvedbo kvalifikacij se je uvrstil po tem, ko je v lanski sezoni zasedel tretje mesto prvenstvene lestvice. Pred četrtkovo tekmo so nogometaši in strokovni štab Olimpije opravili testiranje na Covid-19 in vsi rezultati testiranja so bili negativni.