Pred vrati izločilni boji v evropskih nogometnih tekmovanjih

V Ligi prvakov nekaj klasičnih obračunov v osmini finala

Ob obračunu Parižanov in Münchenčanov, predvsem prve so v zadnjem času pestile poškodbe zvezdnikov Lionela Messija in Kyliana Mbappeja ter tudi neprepričljive predstave, bo v torek ob 21. uri še tekma med Milanom in Tottenhamom, medtem ko bo v sredo Borussia Dortmund gostila največjega zapravljivca prestopnega denarja v zadnjem obdobju Chelsea, Club Brugge pa Benfico.

Prihodnji teden bodo še preostale prve tekme osmine finala, v torek bo Eintracht Frankfurt gostil Napoli, vodilno ekipi italijanske lige, ki leti na krilih Victorja Osimhena in Hviče Kvarachelie, Liverpool, ki se nikakor ne izvleče iz krize v domačem prvenstvu, pa novega klubskega svetovnega prvaka Real Madrid.

Dan pozneje bo Handanovićev Inter igral proti Portu, Kamplov Leipzig pa proti Manchester Cityju. Pri tem bo norveški napadalec Erling Haaland poskusil izboljšati strelski izkupiček, doslej je s petimi goli na tretjem mestu lestvice strelcev v tem tekmovanju, pred njim sta Mohamed Salah iz Liverpoola in Mbappe s po sedmimi zadetki.

Soigralec slednjega Messi je s štirimi asistencami prvi podajalec sezone v Ligi prvakov, toliko jih imata tudi Joao Cancelo, po novem član Bayerna, in Diogo Jota iz Liverpoola. Kot zanimivost velja omeniti, da je rekorder po številu tekem osmine finala Lige prvakov Cristiano Ronaldo s 36, a ker igra v Savdski Arabiji, tega dosežka vsaj za zdaj ne bo izboljšal. Lahko pa ga doseže Messi, ki je trenutno pri 34 tekmah.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11. in 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.