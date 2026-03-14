'Pred vrati je velik škandal, v glavni vlogi pa Kylian Mbappe'

Kylian Mbappe je poškodbo staknil na ligaškem porazu proti Osasuni 21. februarja, kar pomeni, da bo najverjetneje izpustil tri evropske tekme. Na povratni proti Benfici in uvodni proti Manchester Cityju je že manjkal, v resni nevarnosti pa je tudi njegov nastop na drugem srečanju z meščani na Etihadu. Potrjeno je že, da Francoza ni v kadru za tekmo proti Elcheju.

Posledice njegove nadaljnje odsotnosti pa bodo morda čutili tudi v njegovi domovini. V primeru, da se 27-letnik ne vrne do torkovega srečanja na Otoku ali celo madridskega derbija proti Atleticu, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo, je lahko resno ogrožen njegov nastop za francosko reprezentanco. Galski petelini se bodo najprej 26. marca v Bostonu pomerili proti Braziliji, tri dni kasneje pa jim bo v prestolnici ZDA nasproti stala ekipa Kolumbije. Obe tekmi bosta služili v namen priprav na prihajajoče svetovno prvenstvo. Francoski strateg Didier Deschamps bo na poletnem mundialu ogromno upov seveda polagal v zvezdnika kraljevega kluba, prav zato je njegova morebitna odsotnost na pripravljalnih tekmah še toliko bolj zaskrbljujoča.