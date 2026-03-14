Nogomet

'Pred vrati je velik škandal, v glavni vlogi pa Kylian Mbappe'

Madrid, 14. 03. 2026 16.52 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Kylian Mbappe

Madridski Real se kljub veliki evropski zmagi proti Manchester Cityju še naprej bori s številnimi poškodbami svojih zvezdnikov. Največ pozornosti so v javnosti pričakovano požele težave Kyliana Mbappeja, ki ga v kadru ne bo niti na ligaški tekmi proti Elcheju. Če se Francoz v kader belega baleta ne bo vrnil do povratne tekme proti meščanom v Angliji, je lahko ogrožen tudi njegov nastop v reprezentančnem dresu konec meseca, nekaj, kar bi pri galskih petelinih zagotovo dvignilo ogromno prahu.

FOTO: AP
FOTO: AP

Kylian Mbappe je poškodbo staknil na ligaškem porazu proti Osasuni 21. februarja, kar pomeni, da bo najverjetneje izpustil tri evropske tekme. Na povratni proti Benfici in uvodni proti Manchester Cityju je že manjkal, v resni nevarnosti pa je tudi njegov nastop na drugem srečanju z meščani na Etihadu. Potrjeno je že, da Francoza ni v kadru za tekmo proti Elcheju.

Posledice njegove nadaljnje odsotnosti pa bodo morda čutili tudi v njegovi domovini. V primeru, da se 27-letnik ne vrne do torkovega srečanja na Otoku ali celo madridskega derbija proti Atleticu, ki bo na sporedu prihodnjo nedeljo, je lahko resno ogrožen njegov nastop za francosko reprezentanco. Galski petelini se bodo najprej 26. marca v Bostonu pomerili proti Braziliji, tri dni kasneje pa jim bo v prestolnici ZDA nasproti stala ekipa Kolumbije. Obe tekmi bosta služili v namen priprav na prihajajoče svetovno prvenstvo. Francoski strateg Didier Deschamps bo na poletnem mundialu ogromno upov seveda polagal v zvezdnika kraljevega kluba, prav zato je njegova morebitna odsotnost na pripravljalnih tekmah še toliko bolj zaskrbljujoča.

FOTO: AP
FOTO: AP

Madridski klub lahko z ustreznim zdravniškim opravičilom onemogoči odpotovanje Mbappeja na reprezentančni odmor, kar bi bržkone skrhalo odnose med njim in francosko reprezentanco. To bi bilo problematično tudi v luči tega, da za Real igrata še dva francoska reprezentanta, Aurelien Tchouameni in Eduardo Camavinga. Francozi bi lahko zahtevali, da Mbappe najprej opravi testiranja v svoji domovini, kar je zapisano tudi v pravilniku tako UEFE, kot FIFE. O potencialni težavi pišejo tudi v katalonskem časniku Mundo Deportivo, kjer so članek opremili z naslovom: "Pred vrati je velik škandal, v glavni vlogi pa Kylian Mbappe".

tmj
14. 03. 2026 17.25
skandal ker ne bo igral pripravljalnih tekem? mogoce kdo pomisle da mu odgovarja da ne bo igral da se malo spocije pa da pele svojga tranvestita na pizzo hahaha
