Maribor ima novega trenerja: Đalović odslej vendarle v Ljudskem vrtu

Znano je, s kom bodo nogometaši Maribora nadaljevali sezono. Novi trener vijolic je namreč postal 42-letni črnogorski strokovnjak Radomir Đalović, ki je na klopi Rijeke v lanski sezoni osvojil dvojno krono. Z novim trenerjem so Mariborčani sklenili pogodbo do konca sezone 2026/27.

"Po temeljitem in obsežnem postopku izbire nas veseli, da smo se dogovorili za sodelovanje z Radomirjem, katerega ambicije se ujemajo z našimi. Med našimi srečanji je bilo mogoče zaznati ustrezno strast in navdušenje, obenem pa delimo podobne ideje o tem, kakšen nogomet želimo igrati. Radomir se je dokazal z zmagovalno miselnostjo. Lani je osvojil hrvaško prvenstvo in pokal, kar dokazuje, da zna prinesti uspeh ter se soočiti s pritiskom velikega kluba," je ob ustoličenju novega trenerja poudaril predsednik kluba Acun Ilicali.

Turški vlagatelj verjame, da je Radomir Đalović pravi človek, ki bo mariborsko ekipo popeljal naprej in navijačem omogočil, da bodo uživali: "Moja vizija se ni spremenila od prvega dne, odkar sem prevzel vodenje kluba. Verjamem, da je Radomir pravšnji izbor in z optimizmom zremo proti uspešnem nadaljevanju sezone 2025/26. Zelo smo veseli, da je z nami in vem, da ga bodo naši izjemni navijači z veseljem sprejeli v mariborsko družino."

Po pestri karieri v vlogi igralca, ko je prve korake naredil pri Jedinstvu iz rojstnega kraja Bijelo Polje in se nogometno izšolal v akademiji Crvene zvezde, nato globoko sled pustil pri Zagrebu, kjer je postal hrvaški prvak, pozneje pa je 27-kratni črnogorski reprezentant dragocene mednarodne izkušnje nabiral tudi v Nemčiji (Arminia Bielefeld), Rusiji (Amkar Perm), Romuniji (Rapid Bukarešta), Turčiji, na Kitajskem, v Iranu in na Tajskem, se je odločil za trenersko pot.

Sprva kot član strokovnega štaba pri Rijeki, kjer je po delovanju v vlogi pomočnika trenerja oktobra lani samostojno prevzel vodenje moštva in ga v prejšnji sezoni popeljal do naslova hrvaškega prvaka ter pokalnega zmagovalca in evropske jeseni, z uvrstitvijo v skupinski del Konferenčne lige.

Ob predstavitvi v Ljudskem vrtu je Đalović dejal: "Zame je velika čast, veliko zadovoljstvo, da sem postal trener najtrofejnejšega kluba v Sloveniji. Skupaj s sodelavci bomo storili vse, da vrnemo Maribor na nekdanjo uspešno pot. Zahvaljujem se lastniku, predsedniku in direktorjem, ki so mi namenili priložnost. Menim, da bomo dobro sodelovali in uspeli doseči želene rezultate. Podpisali smo dvoletno pogodbo in pričakujem, da nam bodo v tem obdobju uspele velike zadeve. Nismo v dobri situaciji, Celjani so nam precej ušli, toda imamo dobre igralce in izjemne navijače, ki jih že ob tej priložnosti vabim, da bodo v soboto z nami. Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da se dvignemo iz tekme v tekmo in pripeljemo Maribor, kamor sodi."

Črnogorski strateg je ob tem še dodal: "Maribor je bil vedno prepoznaven po agresivnosti, po teku, bojevitosti do zadnjega atoma moči. Skušali bomo vrniti to držo, ki jo je Maribor imel in jo imajo radi navijači. Kratkoročni cilji so, da se čim prej stabiliziramo in vrnemo k vrhu. Dolgoročni cilji pa so, razumljivo, povezani s trofejami." Z novim trenerjem je sklenjena pogodba do konca sezone 2026/27, prvi trening bo opravil v danes popoldne, premiera na klopi pa Đalovića čaka v soboto v Ljudskem vrtu proti Muri.