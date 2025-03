'Prednost šestih točk Olimpije? Ne gledamo drugih, ampak le nase'

Vijoličasti so z neuspehom v Ajdovščini (1:2) vsaj deloma izničili slavje iz prejšnjega kroga in večnega derbija z Olimpijo. Ta IMA šest točk naskoka pred Mariborom na vrhu lestvice. "Nismo bili pravi. Ko je tako, ti nogomet ne da in nismo si zaslužili več," se je poraza proti Primorju, ki je končal serijo šestih zaporednih zmag, spomnil strateg Maribora Boštjan Cesar, ki ni želel iskati opravičila v dejavnikih, ki so posegli v sestavo moštva in nasploh zapisnika za dvoboj s Primorjem.