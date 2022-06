Prednostna naloga Interja naj bi bila Lukaku in Dybala

V letošnjem poletnem prestopnem roku naj bi si milanski Inter želel v svoje vrste privabiti dve zveneči imeni. Prvi je kot prosti igralec zapustil italijanskega rivala iz Torina, drugi ni izpolnil pričakovanj na Otoku. Paulo Dybala in Romelu Lukaku sta igralca, ki naj bi kmalu oblekla črno-modri dres.

icon-expand Dybala in Correa uživata skupaj na počitnicah. Bosta kaj kmalu skupaj uživala tudi na nogometnih zelenicah? FOTO: Instagram

V prvi sezoni z milanskim Interjem je Simone Inzaghi osvojil dva naslova, in sicer italijanski pokal in superpokal. Toda glavna lovorika se jim je izmuznila, Scudetto so osvojili mestni tekmeci na čelu z Zlatanom Ibrahimovićem. Slednji so ligo osvojili prvič po 11 letih. Inzaghi je stolček zasedel po tem, ko je Antonio Conte klub zapustil po koncu sezone 2020/21. Lansko poletje je bil Inter primoran prodati dva ključna igralca in sicer ravno Romeluja Lukakuja in Achrafa Hakimija, izgubil pa je tudi Christiana Eriksena. Letos poleti so na vidiku boljši časi in klub si močno prizadeva, da bi v svoje vrste pripeljal nekaj zvenečih imen in tako izboljšal ekipo.

Toda vse skupaj je potrebno uskladiti s finančno bilanco, zaradi tega se zdi, da bodo klub morebiti zapustila imena, ki so zaznamovala preteklo sezono. Kapetan milanskega Interja in nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović je podaljšal pogodbo s klubom do poletja 2023 in bo tako svojo vlogo obdržal tudi v naslednji sezoni. V prihodnje naj bi bili prav tako ključni tudi Lautaro Martinez, ki kljub zanimanju številnih evropskih klubov nima namena zapustiti milanskega Interja. Joaquin Correa, ki je v klub prispel lani poleti, je v istem čolnu. No, v slednjega pa naj bi sedla še Lukaku in Paulo Dybala.