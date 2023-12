Predsednik Ankaragücüja po napadu na sodnika odstopil in se opravičil

V turški zvezi so še zapisali, da so nenehne kritike sodnikov pripeljale do tega izbruha nasilja. "Vsakdo, ki je ciljal na sodnike in spodbujal zločine proti sodnikom, je sokriv za to gnusno dejanje. Neodgovorne izjave predsednikov klubov, menedžerjev, trenerjev in televizijskih komentatorjev so tlakovale pot temu podlemu napadu."