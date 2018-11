Predsednik Atletica: Pogajanja z Oblakom napredujejo sijajno

Privrženci španskega nogometa so z nestrpnostjo pričakovali konec reprezentančnega premora. Ker zaradi poškodbe rame za slovensko izbrano vrsto že eno leto ne igra, je imel Jan Oblak s soigralci pri Atletico Madridu veliko časa za pripravo na derbi z Barcelono , ki ta konec tedna prihaja na stadion Wanda Metropolitano. Na gala nogometnem večeru Madridske nogometne zveze, ki se ga je udeležil predsednik rdeče-belih Enrique Cerezo , se je večina vprašanj vrtela okoli prihajajočega obračuna španskih velikanov v prestolnici, eno od vprašanj pa je zadevalo tudi stanje Oblaka in njegovega (ne)podaljšanja pogodbe.

"Saj že več let podaljšujemo pogodbe z vsemi, ne z igralci in ne s trenerji, temveč z vsemi. Kje je torej težava?" je vprašal Cerezo in nadaljeval."Smo na športnem dogodku, menim pa, da ekonomija ni pomembna. Tu smo, da bi prisostvovali podelitvi nagrad Madridske nogometne zveze. No, če vas že zanima denar ... Bom govoril z vašimi podjetji, da vam dvignejo plačo, ker ste tako obsedeni z ekonomijo. Če bomo podaljšali? Nikoli ni nikakršnega problema."

Griezmann je 'totalna in absolutna zlata žoga'

Cerezo tudi meni, da si zlato žogo zasluži napadalec Atletica Antoine Griezmann, ki po zadnjih razkritjih v medijih v glasovanju trenutno zaostaja za rojakoma RaphaëlomVaranomin Kylianom Mbappejemter tudi prvim favoritom LukomModrićemiz vrst mestnega tekmeca Reala in hrvaške izbrane vrste.

"Kdo pravi, da bi lahko zaostal za njimi? Saj se bom še razhudil ... Dobro, dobro ... To, kar govorite ... Ne verjamem tega. Griezmann je totalna in absolutna zlata žoga, letos ni bilo boljšega igralca,"je še bojevito sklenil Cerezo.

PRIMERJAVA

LESTVICA