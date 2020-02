Predsednik Barce na predstavitvi zasenčil novega napadalca

Bartomeu se je tudi v tej sezoni znašel na udaru kritik, ki se niso umirile niti po odstavitvi trenerja Ernesta Valverdeja. V igri naj bi bile tudi predčasne volitve, potem ko se je v španskih medijih pojavila zgodba o sodelovanju z oglaševalsko agencijo I3 Ventures, ki naj bi na družbenih omrežjih v zameno za dober milijon evrov skrbela za dobro podobo Bartomeua in v ta namen tudi sistematično napadala nekatere posameznike članskega moštva, med katerimi naj bi bil tudi nedotakljivi kapetan Lionel Messi.

Vedno verjel in trdo delal za ta trenutek

Pred zaključkom svojega govora je Bartomeu spregovoril o "odprti preiskavi" glede kontroverzne agencije, s katero so Katalonci medtem že končali sodelovanje. Dodatnih pojasnil kljub neprestanemu vrtanju zbranih medijev ni želel dati in dejal le, da bo javnost obveščena, ko bo preiskava končana. Novinarji so vztrajali tudi takrat, ko je poskusil pozornost preusmeriti na novinca v dresu Barcelone Braithwaita, ki je vse skupaj spremljal z resnim izrazom na obrazu.

"V tistem trenutku me je presenetilo," je takrat, ko je le dobil besedo, o svojem prvem kontaktu z Barcelono povedal dostavni danski napadalec. "Veliko let se mi je to vrtelo v glavi in vedno sem si želel igrati na tej ravni. Ne glede na vse sem vedno trdo delal in verjel. Vem, da ko trdo delaš, verjameš in moliš k Bogu, potem se reči zgodijo. Zate bo (Bog, op. a.) premikal gore in zdaj sem tu, pripravljen,"je nadaljeval Braithwaite, ki je pred Leganesom igral še za SGI, Esbjerg, Midtjylland, Toulouse, Middlesbrough in Bordeaux.

'Na pravem položaju v pravem trenutku'

V svojem prvem intervjuju za klubsko televizijo je izpostavil, da je zelo "študiozen igralec", tudi na uradni predstavitvi pa je priznal, da je do potankosti proučil igro katalonskega kluba, kar namerava početi tudi v prihodnje. To je za njegove nove soigralce vsekakor dober znak, glede na to, da so imeli praktično vsi napadalci v zadnjih desetih letih velike težave s prilagajanjem na nov slog igre.

"Barcelona igra najboljši nogomet na svetu. Proučeval sem jih in to bom počel tudi v naslednjih nekaj dneh, da bom, ko bo čas za igro, na pravem položaju v pravem trenutku,"je dodal Braithwaite, ki ima do konca sezone pravico nastopa le na tekmah španskega prvenstva.

"Brez tebe ob strani nič od tega ne bi bilo mogoče. Ljubim te,"je na družbenih omrežij objavo ženi, ki je sicer novinarka, posvetil Braithwaite: