Predsednik Barce: Z Messijem smo že bili dogovorjeni, a ga nismo smeli registrirati

"Tu sem, da pojasnim situacijo, v kateri smo se znašli z Lionelom Messijem. Žal smo podedovali stanje, v katerem nimamo dodatnega prostora za plače," je tiskovno konferenco začel Joan Laporta. "Plače predstavljajo 110 odstotkov klubskih prihodkov. To pomeni, da nimamo prostora. Številke so veliko slabše, kot je bilo uradno povedano."

"Vse pa je povezano s finančnim fair playem v La Ligi. Messijeve pogodbe nismo mogli registrirati, čeprav smo se z njim že dogovorili. Če bi podpisali z Messijem, bi morali pod hipoteko zastaviti televizijske pravice za naslednjih 50 let, česar pa nismo pripravljeni storiti," je razlagal Laporta.

"Podaljšanje pogodbe z Messijem bi vsekakor pomenilo določeno tveganje, kar bi bili pripravljeni sprejeti, a le, če pri tem ne bi na kocko postavili usode kluba. Prejšnje vodstvo je opravilo zelo, zelo slabo delo," je bil do prejšnje klubske garniture, ki jo je vodil Josep Maria Bartomeu, kritičen zdajšnji predsednik.

Argentinec si je po Laportovih besedah želel podaljšati pogodbo. Najprej sta se strani dogovorili za dvoletno pogodbo, nato pa za kar petletno. "Messi si zasluži vse. Pokazal je voljo in željo, da bi ostal v klubu. Zaradi tega sem žalosten, a vem tudi, da smo storili največ za interese kluba."

"Če bi mu ponudili 25 milijonov evrov, bi morali plače ostalih zmanjšati za 100 milijonov. Morali smo zmanjšati plače ostalim, da bi podaljšali z Messijem. Skušali smo se pogovoriti z ostalimi, a to ni bilo lahko," je pojasnjeval Laporta. "Memphis Depay, Sergio Kun Agüero in ostali so tu, ker so sprejeli določene pogoje."

"Danes se začenja nova era. Tudi po Leu obstaja življenje," je bil prepričan 59-letnik, ki verjame, da bo katalonski ponos v prihodnosti uspešen tudi brez svojega prvega talismana iz zadnjih let. "Motivirani smo bolj kot kadar koli prej. Vemo, kaj vse bodo navijači pričakovali od nas, a pripravljeni smo na ta izziv. Barcelona bo morala navijače navduševati tudi brez Messija."

Laporta je bolj kot ne potrdil tudi, da na Camp Nou do konca prestopnega roka ne bo novih okrepitev. "Tudi brez Messija nimamo več prostora za dodatne plače nogometašev." Ena od možnosti za Barco bi bila, da bi prekinili pogodbe igralcev, ki jih je sklepala prejšnja uprava, a je to po mnenju Laporta preveč tvegano, saj bi tovrstni primeri utegnili končati na sodiščih. Dodal je, da je vsota plač igralcev brez Messija sedaj enaka 95 odstotkom vseh prihodkov.