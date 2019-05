Predsednik Barce razblinil vse dvome: Valverde je tisti, ki ga želimo

Na predstavitvi knjige o klubski legendi Laszlu Kubali je predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu javno podprl trenerja članskega moštva Ernesta Valverdeja, ki je bil kljub osvojenem državnem naslovu, drugem v drugi sezoni na klopi Barce, pod hudim udarom kritik zaradi visokega poraza v Liverpoolu (0:4). Tam se je že drugo sezono zapored pod taktirko Španca katalonski klub od nadaljnjega tekmovanja v Ligi prvakov poslovil z visokim porazom, potem ko je imel s prvega obračuna prednost treh golov.

Bartomeu je po zadnjem sodnikovem žvižgu na Anfieldu napovedal "poglobljen razmislek" uprave, dober teden po povratku z Otoka in devet dni pred finalno tekmo španskega pokala proti Valencii pa mu je izkazal popolno podporo.

O igralcih, ki so že Barcini, bo govoril po finalu

"On je trener, ki ga želimo,"spletna stran madridskega dnevnika AScitira Bartomeua. "Ima podporo predsednika in uprave. To sem mu oni dan tudi povedal,"je nadaljeval prvi mož Barce, ki se je tudi sam znašel na udaru, saj je s trenerjem sredi aktualne sezone podaljšal pogodbo do leta 2020.

"Nanj računamo na srednji in dolgi rok. Ima pogodbo in zelo smo zadovoljni z njim," je še dodal Bartomeu, ki s sodelavci že dela na okrepitvah pred naslednjo sezono. Prestop vezista Ajaxa Frenkieja de Jongaje že nekaj časa potrjen, sledil bi mu lahko njegov klubski soigralec, branilec Matthijs de Ligt, medtem ko je dolgoletna želja kluba s Camp Noua, francoski napadalec Antoine Griezmann, nedavno napovedal svoje slovo od Atletico Madrida in 120-milijonski prestop v zaenkrat še neimenovan klub.

"Že smo podpisali pogodbe z nekaterimi igralci in o tem bomo govorili, ko bo finale mimo," je še skrivnostno pristavil Bartomeu.

