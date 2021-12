Predsednik Borussije o Haalandovi prihodnosti: Real Madrid se resno zanima

Zdi se, da bo v zimskem prestopnem roku eno izmed najbolj zaželenih imen na stari celini Erling Haaland. To je v intervjuju za nemški Bild potrdil tudi predsednik črno-rumenega kluba Hans-Joachim Watzke. "Vsi se želijo pogovarjati le o Erlingu Haalandu! Vse, kar lahko rečem, je, da si ga madridski Real gotovo zelo želi. Lahko bi imenoval tudi drugih 25 ekip, toda..." pove predsednik kluba. Vrata trenutnega kluba za mladega nogometaša še niso zaprta – ali bo mladi nogometni čarovnik res zapustil Borussio in se pridružil enemu izmed evropskih velikanov, zaenkrat nihče ne more trditi zagotovo. "Mogoče je, da bo odšel, toda mogoče je tudi, da bo ostal. Pred nekaj dnevi sem imel zelo konstruktiven pogovor z Mino Raiolo (nogometnim agentom). Pogovori so vedno zelo prijateljski in prav takšen je bil tudi ta klic. Zagotovo bomo imeli še en sestanek v naslednjih nekaj tednih."