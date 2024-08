Predsednik Celja gasi požar in se pred tekmo sezone zahvaljuje navijačem

Zahvala Damirju Krznarju in vrnitev Alberta Riere se Celjanom (vsaj doslej) nista obrestovali. Zapravili so že dve priložnosti za potrditev evropske jeseni in se z gostovanja pri Pyuniku v play-offu za Konferenčno ligo vrnili s porazom (0:1). Za nameček je Celjane v nedeljo razbilo še Primorje (0:3), kar je med navijači poskrbelo za obilo negodovanja in žvižge na račun svojih ljubljencev. Pred povratno tekmo s Pyunikom se je zato oglasil tudi predsednik kluba Valerij Kolotilo.