Predsednik Fife je dosegel dno: Je v novem albumu tudi njegova sličica?

Leta 2015 je Sepp Blatter zaradi obtožb korupcije odstopil od funkcije predsednika svetovne nogometne organizacije (FIFA). Leta 2016 je to funkcijo prevzel nekdanji generalni sekretar evropske nogometne zveze Gianni Infantino, ki je obljubil "novo dobo Fife, v kateri bodo temeljne vrednote etika, transparentnost in dobra uprava". Infantino zdaj očitno meni, da je svoje delo v zadnjih devetih letih opravil tako dobro, da si je zaslužil zlato sličico v novem albumu in napis na pokalu pred začetkom svetovnega klubskega prvenstva.

OGLAS

Mnogi ljubitelji nogometa so v svoji mladosti zbirali sličice, s katerimi so poskušali napolniti legendarne Paninijeve albume pred začetkom vsakega velikega nogometnega tekmovanja. Mnogi to ljubezen ohranjajo tudi, ko odrastejo, in eden od njih je očitno tudi predsednik Fife Gianni Infantino.

V času, ko svetovno nogometno organizacijo skrbi slaba prodaja vstopnic za obračune na prihajajočem svetovnem klubskem prvenstvu, mnoge mlade in stare ljubitelje nogometa skrbi, kako bodo prišli do vseh sličic v novem albumu podjetja Panini. V video posnetku, ki ga je Fifa objavila na družbenih omrežjih, je predsednik te organizacije promoviral nov album, na koncu pa je predstavil tudi zelo posebno sličico z njegovo podobo. Ni jasno, ali je ta sličica tudi del albumov, ki so na voljo v splošni prodaji, vsekakor pa je ta poteza predsednika Fife nov dokaz, da se lahko uresničijo prav vse sanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še en dokaz temu, kako zelo ceni svoj doprinos k uspehu svetovne nogometne organizacije, je dejstvo, da se ime predsednika Fife kar dvakrat pojavi na pokalu, ki ga bodo prejeli zmagovalci novega tekmovanja. Na pokalu so vgravirani njegovo ime, podpis in napis "ustanovitveni predsednik". Na drugem delu pokala se znova pojavi njegovo ime. "Priča smo novi dobi. Zlati dobi klubskega nogometa, dobi FIFA klubskega svetovnega prvenstva. To je vrhunec vseh klubskih tekmovanj. Navdihnil ga je predsednik Fife Gianni Infantino," je zapisano na pokalu, ki ga bo 13. julija v New Jerseyju dvignil kapetan zmagovalcev svetovnega klubskega prvenstva.