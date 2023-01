Predsednik francoske nogometne zveze odstopil zaradi Zinedina Zidana

"Noel Le Graet se je v dogovoru z izvršnim odborom francoske nogometne zveze, ki se je sestal danes v Parizu, odločil odstopiti s položaja predsednika do zaključka revizije, ki jo izvaja ministrstvo za šport," so sporočili iz zveze.

Le Graet se je sicer opravičil za nedavne izjave, češ da so bile "nerodne ter so posledično izzvale velik nesporazum".

Zidane je bil sicer kandidat za selektorja Francije, če bi Didier Deschamps zapustil klop. Iz FFF so v soboto nato sporočili, da je Deschamps, svetovni prvak leta 1998 kot igralec in 2018 kot selektor, podaljšal pogodbo do konca leta 2026. Potem ko je ekipo popeljal do drugega zaporednega finala na SP, kjer je prejšnji mesec Francija izgubila proti Argentini v Katarju.

Le Graet je v pogovoru za televizijsko postajo RMC Sport v nedeljo dejal, da se Zidanu niti ne bi oglašal na telefon.

"Zaradi mene lahko počne, kar želi. To ni moja stvar. Pravzaprav mi je malo mar zanj," je na vprašanje o nadaljnji poti Zidana dejal 81-letni Le Graet.

Kasneje se je oglasil tudi najboljši strelec zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju Kylian Mbappe. Francoski napadalec je na Twitterju zapisal, "Zidane je Francija, do legende se ne smeš obnašati tako nespoštljivo".