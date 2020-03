Predsednik Interja v postopku: prvega moža Serie A označil za klovna

Zadnji tekmi Interja je vodstvo Serie A prestavilo, še posebej pa je v oči bodla prestavitev derbija z Juventusom. Do ponedeljka je v Italiji zaradi novega koronavirusa uradno umrlo 52 ljudi, medtem ko so našteli 1835 okuženih. Predvsem v severni Italiji so izredne razmere poskrbele za številne odpovedi tekem, za katere je do konca sezone 2019/20 ostalo bore malo terminov.

"Igrati se s koledarjem in vedno postavljati zdravje javnosti na drugo mesto. Najverjetneje si največji in najmračnejši klovn, kar sem jih kdajkoli videl," je bil v zapisu na Instagramu oster Steven Džang, ki je še nedvoumno zapisal, da nagovarja predsednika ligaškega tekmovanja Paola Dal Pina.

'Sram vas bodi'

Kitajski predsednik Interja, ki se je rodil v Nandžingu – ta leži okoli 500 kilometrov vzhodno od Vuhana, ki velja za epicenter izbruha novega koronavirusa –, je še dodal, da je "napočil čas", ko bodo morali odgovorni "prevzeti odgovornost".

"24 ur, 48 ur, sedem dni? In kaj še? Kakšen je vaš naslednji korak?" je še zapisal Džang. "Zdaj pa govorite o športnem duhu in poštenem tekmovanju? Kaj pa, ko ne bi zaščitili naših igralcev ali trenerjev in jim rekli, da naj za vas igrajo brez premora? Da, govorim vam, našemu predsedniku Lege Paolu Dal Pinu! Sram vas bodi. Čas je, da prevzamete odgovornost! To počnemo v letu 2020! Vsi po svetu –ni važno, če ste navijači Interja, Juveta ali pa sploh niste navijači: prosim, pazite nase! To je za vas, za vašo družino in našo družbo najpomembneje."

Inter je v Serie A nazadnje igral 16. februarja, ko je ekipa, ki jo s klopi vodi Antonio Conte, izgubila na gostovanju pri rimskem Laziu (1:2). Sledi domača tekma s Sassuolom na San Siru, kjer so v Ligi Evropa milanski črno-modri v četrtek pred praznimi tribunami premagali bolgarski Ludogorec (2:1). Sredi tedna bodo na povratni tekmi polfinala italijanskega pokala obiskali še Neapelj, potem ko jih je Napoli v Milanu premagal z 1:0. Vodstvo na prvenstveni lestvici je medtem s tekmo več od Juventusa (60) in dvema več od Interja (54) prevzel Lazio (62)