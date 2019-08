Predsednik La Lige: Klubi, kot sta PSG in Man. City, so grožnja nogometu

Pariškega prvoligaša PSG je leta 2011 kupila delniška družba Qatar Sports Investments, v kateri imajo prste vmes tudi vladni možje obmorskega emirata Katar. Podobno se je v zadnjih letih dogajalo s sinje modrimi iz Manchestra, katere je pod svoje okrilje leta 2008 vzelo podjetje United Group iz Abu Dabija, na čelu z Šejkom Mansourjem, ki je trenutno tudi lastnik kluba. Nobena skrivnost ni, da tako City kot PSG na svoj račun iz Abu Dabija oziroma Katarja prejemata vrtoglave vsote denarja, prav to pa najbolj moti predsednika La Lige Javierja Tebasa. "Klubi, kot sta PSG in Manchester City, ki pomoč dobivata s strani vlad določenih držav, so največja grožnja nogometu," je bil oster nekdanji predsednik španskega nogometnega kluba Huesca.



Evropska nogometna zveza bi morala storiti več

57-letni Tebas je UEFO pozval, da bi morala biti v takšnih primerih ostrejša, saj se klubi uspešno izogibajo finančnemu fair-playu: "Gre za nekakšen finančni doping, za katerega pa nekateri ostajajo nekaznovani. Delovanje takšnih klubov postaja grožnja, ki je nogomet doslej še ni bil deležen. Vodilni pri Evropski nogometni organizaciji bi morali storiti več, da se omeji pristojnosti tujih vlagateljev."



"Finančni fair-play bi moral biti bolje nadzorovan, kazni za njegovo neupoštevanje pa so bistveno prenizke. S tem bi preprečili, da nogometna moštva, kot sta PSG in City, porabijo mnogo več od ostalih tekmecev," je še predlagal glavni mož prve španske lige.



Seveda pa se Tebas ni mogel izogniti očitkom na račun Barcelone in Real Madrida, ki za svoje delovanje prav tako odštejeta vrtoglave vsote:"Niti Real Madrid niti Barcelona ne prejemata državne pomoči. Oba kluba sta vselej delovala na finančno odgovoren način, kar pa ne velja za nekatere ostale evropske klube."