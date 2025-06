Predsednik La Lige: Moj cilj je, da klubskega SP ne bi bilo več

"Mislim, da klubsko svetovno prvenstvo ni izvedljivo, tako zaradi prostih terminov, kot tudi ekonomije in ohranjanja trajnosti nogometa," je svoje besede pojasnil predsednik La Lige. "Prostih terminov za nova tekmovanja ni. Ni potrebe po še enem tekmovanju, ki bi denar, ki prihaja od zgoraj, preusmerjal na račune klubov in igralcev. Ohraniti moramo uravnotežen nogometni ekosistem in odpraviti klubsko svetovno prvenstvo. Moralo bi ostati vsaj tako, kot je bilo prej, da traja le en konec tedna."

Prav različna mnenja o klubskih tekmovanjih so tudi eden izmed razlogov, da med njim in Florentinom Perezom, predsednikom Real Madrida, prihaja do številnih nestrinjanj. "Če želiš voditi, ustvarjati dobiček in voditi industrijo, moraš stopiti iz cone udobja in biti politično nekorekten. Moj problem s Florentinom ni osebni problem; imava le za povsem drugačno vizijo industrije. On zagovarja superligo, ki bi po mojem mnenju uničila državna prvenstva."