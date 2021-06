Tebas: Mbappe v Realu? Odlično za La Ligo!

Gareth Bale je lansko sezono preživel na posoji pri Tottenhamu, do konca pogodbe pa mu je ostalo še eno leto. Igralec Walesa je nedavno izjavil, da "vem, kaj bom storil, ampak bom povzročil kaos, če zdaj kar koli rečem". Finančno stanje Reala zaradi epidemije covida-19 in odsotnosti navijačev s stadionov ni najbolj bleščeče, odhod igralca, ki je eden najbolje plačanih v klubu, pa bi njihov bančni račun občutno razbremenil.

Real Madrid in Barcelona bi morala biti zaskrbljena

Tebas pravi, da predsednik Real Madrida Florentino Perez o Superligi sanja že dolgo časa. "Superliga nima zveze s pandemijo covida-19, čeprav so to idejo skušali tako prodati." Po njegovem mnenju Real, Barcelona in Juventus, ki od projekta še niso odstopili, "želijo, da se vse vrti okoli velikih klubov. Ostali pa naj bi se prilagodili in pokleknili na eno koleno. " Lige prvakov si brez omenjenih klubov ne predstavlja, ampak meni, da bi jih moralo skrbeti, saj bi jih UEFA lahko kaznovala z izključitvijo z elitnih evropskih tekmovanj.