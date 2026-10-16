Real primerjal z nacistično Nemčijo, Madridčani zahtevajo njegov odstop

Javier Tebas se je znova oglasil na svojih družbenih omrežjih in z "izbranimi" besedami o madridskem Realu znova zanetil velik spor med obema nogometnima entitetama. Spomnimo, beli balet je že v lanski sezoni neštetokrat opozoril na vse domnevne sodniške napake, ki jim niso šle na roko. Poleg nastopov vseh trenerjev in nogometašev na novinarskih konferencah so se pri kraljevem klubu poslužili tudi taktike negodovanja preko svojih uradnih medijskih kanalov.

Najbolj zloglasna in učinkovita je zagotovo njihova uradna televizija Real Madrid TV. To je Tebas primerjal z metodami, ki se jih je med drugo svetovno vojno posluževal glavni nacistični propagandist Joseph Goebbels: "Prijemi njihove televizije spominjajo na nacistično Nemčijo, Goebbelsa in ministrstva za propagando. Sistematično ponavljanje, ustvarjanje sovražnika in podrejanje dejstev narativu. Primerjava se nanaša na te propagandne tehnike, ne na ideologijo, še manj pa seveda na navijače Real Madrida," je Tebas v drugem delu izjave sicer malce omilil situacijo, a njegove besede so seveda odmevale po Iberskem polotoku.

"Real Madrid TV je osrednji del tega mehanizma. Kje je celovita analiza vseh tekem posameznega kroga? Kje so morebitne sodniške napake, ki škodujejo drugim klubom, ali tiste, ki gredo v prid Real Madridu? Če bi enako natančno preverjali vsako tekmo, bi se njihov scenarij morda začel podirati," je še povedal Tebas, ki je v nadaljevanju spomnil tudi na zloglasen primer Negreira, ki ga po njegovih besedah Madridčani uporabljajo kot dimno zaveso, da zakrijejo vse svoje športne neuspehe.