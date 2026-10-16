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Nogomet

Real primerjal z nacistično Nemčijo, Madridčani zahtevajo njegov odstop

Madrid, 16. 10. 2026 15.48 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Javier Tebas

Zdaj že vsem dobro znan spor med madridskim Realom in predsednikom La Lige Javierjem Tebasom zdaj dobiva nove razsežnosti. Po slabšem začetku sezone so pri belem baletu preko svojega uradnega kanala Real Madrid TV veliko gneva zlili čez sodnike. Tebas je njihovo komuniciranje zelo ostro primerjal s prijemi nacistične Nemčije.

Javier Tebas
Javier Tebas
FOTO: Profimedia

Javier Tebas se je znova oglasil na svojih družbenih omrežjih in z "izbranimi" besedami o madridskem Realu znova zanetil velik spor med obema nogometnima entitetama. Spomnimo, beli balet je že v lanski sezoni neštetokrat opozoril na vse domnevne sodniške napake, ki jim niso šle na roko. Poleg nastopov vseh trenerjev in nogometašev na novinarskih konferencah so se pri kraljevem klubu poslužili tudi taktike negodovanja preko svojih uradnih medijskih kanalov.

Najbolj zloglasna in učinkovita je zagotovo njihova uradna televizija Real Madrid TV. To je Tebas primerjal z metodami, ki se jih je med drugo svetovno vojno posluževal glavni nacistični propagandist Joseph Goebbels: "Prijemi njihove televizije spominjajo na nacistično Nemčijo, Goebbelsa in ministrstva za propagando. Sistematično ponavljanje, ustvarjanje sovražnika in podrejanje dejstev narativu. Primerjava se nanaša na te propagandne tehnike, ne na ideologijo, še manj pa seveda na navijače Real Madrida," je Tebas v drugem delu izjave sicer malce omilil situacijo, a njegove besede so seveda odmevale po Iberskem polotoku.

"Real Madrid TV je osrednji del tega mehanizma. Kje je celovita analiza vseh tekem posameznega kroga? Kje so morebitne sodniške napake, ki škodujejo drugim klubom, ali tiste, ki gredo v prid Real Madridu? Če bi enako natančno preverjali vsako tekmo, bi se njihov scenarij morda začel podirati," je še povedal Tebas, ki je v nadaljevanju spomnil tudi na zloglasen primer Negreira, ki ga po njegovih besedah Madridčani uporabljajo kot dimno zaveso, da zakrijejo vse svoje športne neuspehe.

Florentino Perez
Florentino Perez
FOTO: Profimedia

Roko na srce je bila njegova primerjava izredno neprimerna in je pri belem baletu razumljivo izzvala prav tako oster odgovor, v katerem so Madridčani zahtevali celo njegov odstop: "Real Madrid meni, da je povsem nesprejemljivo in izjemno resno, da oseba, ki zaseda dve najvišji odgovorni funkciji v španskem nogometu, za diskreditacijo kluba, njegovega vodstva in njegove televizijske postaje uporablja primerjave med propagandnimi metodami kluba in metodami nacističnega režima. Pojasnilo, da se ni skliceval na nacistično ideologijo, ne zmanjša dejstva, da so takšne izjave globoko žaljive, moralno zavržne in nevredne institucije, ki jo predstavlja," so začeli pri Realu.

V nadaljevanju so znova opomnili na afero, ki zadeva njihove največje tekmece: "Glede na pomanjkanje odziva na izjemno resnost afere Negreira s strani obeh institucij, v katerih Javier Tebas opravlja funkciji najvišjega pomena, je bil naš klub primoran neposredno pozvati UEFA k izvedbi temeljite preiskave plačil, ki jih je FC Barcelona vrsto let izvrševal podpredsedniku Tehničnega odbora sodnikov, ter k sprejetju potrebnih ukrepov za zagotovitev integritete tekmovanj."

Končali pa so s pozivom, naj Tebas odstopi z vseh funkcij: "Zaradi vseh teh razlogov menimo, da so ponavljajoče se izjave in ravnanje Javierja Tebasa nesprejemljivi za katerokoli evropsko športno institucijo, ki temelji na načelih spoštovanja, nevtralnosti in integritete, ter da ga institucionalno diskvalificirajo za nadaljnje opravljanje funkcij, ki jih trenutno zaseda. Zato zahtevamo njegov takojšnji odstop z mesta predsednika La Lige in podpredsednika Kraljeve španske nogometne zveze."

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KOMENTARJI5

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friki24
16. 10. 2026 16.46
realovci so res eni kekci..misljo, da ce nebo tebas vec predsednik zveze, da bodo kj bols zacel igrat?hahaha
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+2
2 0
ledr
16. 10. 2026 16.45
Kar je res, je res!!! Isto, kot pri nas SDS. Primerjave so povsem na mestu!
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-2
0 2
štajerski janezek
16. 10. 2026 16.55
Smešen si ti morem povedat! Kaj ima tukaj politika spet?
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0 0
royayers
16. 10. 2026 16.30
čisto prav je povedal Tebas, Real je res že patetičen
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+6
6 0
Terapevt.
16. 10. 2026 16.30
👁️👁️ ... hm ... 💭
Odgovori
0 0
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