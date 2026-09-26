Predsednik Manchester Cityja: Nič se ni spremenilo

Po razkritju, da je bil City spoznan za krivega kar 114 od skupno 115 kršitev finančnih pravil, se je v odprtem pismu oglasil tudi eden glavnih operativcev kluba Haldun Al Mubarak .

"Čeprav so si nekateri hitro ustvarili svoja mnenja in je okoli nas veliko hrupa, se pravzaprav ni nič spremenilo. Že prej smo se skupaj soočali z izzivi in jih uspešno premagali. Še vedno je veliko takšnih, ki želijo omajati naš klub, in tega jim ne bomo dopustili," je zapisal predsednik meščanov.

Al Mubarak je dejal, da bodo po reprezentančnem premoru na vrsti predvsem nogometni izzivi s tekmami proti Liverpoolu in Paris Saint-Germainu in da to ponuja priložnost, "da proslavimo moč Cityjeve družine".

Izjava je sledila nagovoru predsednika navijačem. V njem je skušal Al Mubarak pomiriti navijače, dodal pa je, da bo postopek lige proti klubu trajal še dolgo in da "naša odločnost, da dokažemo svojo nedolžnost, ostaja prav tako trdna, kot je bila na začetku procesa. Obstaja še veliko stvari, ki bi jih rad delil z vami, da bi lažje razumeli, zakaj smo tako prepričani v svoj položaj. Vendar pa stroga zaupnost pravnega postopka in naša odločenost, da to spoštujemo, pomenita, da tega trenutno ne morem storiti."