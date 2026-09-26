Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Predsednik Manchester Cityja: Nič se ni spremenilo

Manchaster, 26. 09. 2026 17.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Khaldoon Al Mubarak in Pep Guardiola

Predsednik nogometnega velikana Manchester Cityja Haldun Al Mubarak je po razkritjih, da so meščani krivi za 114 od skupno 115 očitanih kršitev finančnih pravil med letoma 2009 in 2018, dejal, da se "ni spremenilo nič" in da je klub še naprej "odločen dokazati nedolžnost", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po razkritju, da je bil City spoznan za krivega kar 114 od skupno 115 kršitev finančnih pravil, se je v odprtem pismu oglasil tudi eden glavnih operativcev kluba Haldun Al Mubarak.

Manchester City
Manchester City
FOTO: X

"Čeprav so si nekateri hitro ustvarili svoja mnenja in je okoli nas veliko hrupa, se pravzaprav ni nič spremenilo. Že prej smo se skupaj soočali z izzivi in jih uspešno premagali. Še vedno je veliko takšnih, ki želijo omajati naš klub, in tega jim ne bomo dopustili," je zapisal predsednik meščanov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Al Mubarak je dejal, da bodo po reprezentančnem premoru na vrsti predvsem nogometni izzivi s tekmami proti Liverpoolu in Paris Saint-Germainu in da to ponuja priložnost, "da proslavimo moč Cityjeve družine".

Izjava je sledila nagovoru predsednika navijačem. V njem je skušal Al Mubarak pomiriti navijače, dodal pa je, da bo postopek lige proti klubu trajal še dolgo in da "naša odločnost, da dokažemo svojo nedolžnost, ostaja prav tako trdna, kot je bila na začetku procesa. Obstaja še veliko stvari, ki bi jih rad delil z vami, da bi lažje razumeli, zakaj smo tako prepričani v svoj položaj. Vendar pa stroga zaupnost pravnega postopka in naša odločenost, da to spoštujemo, pomenita, da tega trenutno ne morem storiti."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet manchaster city haldun al mubarak

Izjemni Oblak rešil Slovence pred zanesljivim porazom proti Škotski

24ur.com Izpad v nižje lige, odvzem naslovov ali kaj hujšega? Meščani spoznani za krive
24ur.com V celjski bolnišnici še vedno ne priznavajo krivde za zamenjavo
24ur.com Pred tekmo Mure in Olimpije zasegli pirotehnična sredstva
24ur.com 24 pasti za voznike na Gorenjskem: znakov ni, kazni pa so
24ur.com Uradniški svet: V primeru Jušića nismo klonili pod pritiski politike
24ur.com Zapis proti Janši dosegel javnost. Kdo je kriv?
24ur.com Je Milan Mandarić pri Olimpiji nezaželen?
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
zadovoljna
Portal
Današnja polna luna bo najbolj pretresla ta 4 znamenja
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
vizita
Portal
Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
cekin
Portal
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
To o morebitnih podražitvah pravijo slovenski dobavitelji zemeljskega plina
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
dominvrt
Portal
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
okusno
Portal
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
Pustite ga
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961