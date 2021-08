'Vedno sledimo Uefinim pravilom. Mbappe nima razloga, da bi odšel drugam'

Nasserju Al-Khelaifiju se je pred predstavniki sedme sile na s soncem obsijanem Parku princev pričakovano smejalo. V poletju, ko se zaradi finančnih posledic pandemije koronavirusa ni pričakovalo tektonskih premikov med najboljšimi klubi, je PSG-ju uspelo prav to. Iz Milana je brez odškodnine prišel eden najboljših vratarjev na svetu Gianluigi Donnarumma, isto pot je iz Madrida ubral prvi talisman madridskega Reala Sergio Ramos, za piko na i fantastičnemu prestopnemu roku pa je PSG sedaj predstavil še – brez dvoma – največji ulov v klubski zgodovini: Lionela Messija.

Številni so se ob tem spraševali, kako je mogoče, da PSG s plejado zvezdnikov svetovnega kova, ki so svojemu slovesu primerno plačani, še vedno ustreza vsem pravilom Uefinega fair-playja. Al-Khelaifi se sicer ni želel spuščati v podrobnosti, a je zatrdil, da v regularnost trgovanje na Parku princev ne gre dvomiti. "Finančnemu fair-playju sledimo od prvega dne njegove uvedbe. Še preden kar koli naredimo, naša finančna ekipa preveri, ali je vse, kot bi moralo biti. Imamo kapaciteto za podpis z Lionelom Messijem in zagotavljam, da bomo še naprej upoštevali vsa pravila."

"Poglejte, štiri najboljše nogometaše na trgu smo pripeljali brez odškodnine. Imeli smo fantastičen prestopni rok, v katerem je bilo vse po pravilih. Z Uefo imamo odličen odnos, z njimi smo vedno bili zelo iskreni. Povsem smo osredotočeni na naš projekt, ki je legalen in poteka v skladu s pravili," je nadaljeval.

Al-Khelaifi je obenem poudaril, da ima odličen odnos tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, ki pa na delovanje kluba nima vpliva: "Naš projekt traja že deset let in vemo, kako bi ga radi peljali naprej. S Čeferinom imava odličen odnos, a to s klubom nima nobene povezave. Spoštujemo vsakogar, tako vsa pravila kot ostale klube in Uefo."