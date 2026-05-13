Perez ni pometal pred svojim pragom: Negreira? Največji škandal v nogometu

Predsednik Real Madrida Florentino Perez. FOTO: AP

Florentino Perez je druženje s sedmo silo začel s tem, da je medije obvestil, da ne bo odstopil z mesta predsednika, temveč bo upravni odbor kluba pozval, da predčasno začne postopek za nove predsedniške volitve. Te bi se sicer morale zgoditi šele čez tri leta, ko Perezu poteče trenutni mandat. In kaj so razlogi za takšno odločitev?

Kot pravi Španec, se je za to odločil zaradi absurdnih kampanj proti Realu, katerih cilj naj bi bilo ustvarjanje javnega mnenja proti interesom belega baleta. Predvsem v obdobju, ko klub ne dosega najboljših rezultatov, saj že drugo leto zapored galaktiki niso osvojili nobene lovorike.

Perez v zadnjem času ni javno komentiral dogajanja v klubu, ki trenutno ni najbolj rožnato. Zato so se v medijih začele pojavljati govorice v povezavi z njegovim zdravstvenim stanjem, ki so trdile, da je predsednik Reala zbolel za rakom. Predsednik se je na te očitke odzval sledeče: "Če bi trdili, da imam raka, bi moral na zdravljenje v onkološki center. Mislite, da če bi bilo to res, o tem ne bi poročali po vsem svetu? Ni res. Izmislili so si in se odločili, da sem utrujen. Neutrudno delam." 79-letnik se je na konferenci odzval tudi na zbadanja, ki jih je prejel klub po tem, ko nogometaši že drugo leto sezone ne bodo končali z vsaj eno osvojeno lovoriko. Perez je povedal, da je klub v času njegovega vodenja osvojil 66 lovorik, od tega 37 v nogometu in 29 v košarki.

Predsednik Reala se je dotaknil tudi medijev. Oster je bil predvsem do ABC-ja, ki naj bi nenehno širil neresnične novice v povezavi s klubom. Perez je kar med konferenco v roke vzel telefon in začel brati novice ABC-ja, ki naj bi bile po njegovem mnenju neresnične, ter se jim začel smejati. Temu je dodal: "Moram spregovoriti, ker kot predsednik Real Madrida ne morem dovoliti, da ljudje v medijih prevzamejo nadzor samo zato, ker letos nismo osvojili španskega prvenstva ali naslova v Ligi prvakov. Že so pozabili, da sem pred dvema letoma osvojil oboje. Zdaj pravijo, da je Madrid v ruševinah, kaosu ... Ampak to je najprestižnejši klub na svetu in vsi to priznavajo."

Novinarji so na presenečenje Španca vprašanja namenili tudi Joseju Mourinhu, ki je trenutno po mnenju svetovnih medijev prvi kandidat za trenerski stolček belega baleta. "Nismo še v tej fazi; smo v fazi zagotavljanja, da Madrid pripada svojim članom. Tukaj sem že 26 let in še nikoli ni bilo bolj veličastnega Madrida."

Florentino Perez in Jose Mourinho: se Portugalec vrača na kraj "zločina"? FOTO: Profimedia

Perez se je dotaknil tudi najbolj pereče teme zadnjih let v španskem prvenstvu, in sicer primera Negreira. Dejal je, da gre za najbolj sramoten škandal v zgodovini nogometa in da so pripravili dokument, ki ga bodo poslali Uefi, v katerem bodo poročali o Barceloni.

"Nerazumljivo je, da v La ligi še vedno vidimo sodnike iz tistega obdobja. Plačila so trajala dve desetletji. To so isti sodniki in pripravljamo pomemben dosje, ki ga bomo takoj predložili Uefi, da bi obravnavali in rešili primer Negreira v dobro svetovnega nogometa," je o zloglasnem primeru, ki še ni dobil končnega epiloga, dejal predsednik galaktikov.

Na besede predsednika Reala se je že odzvala Barcelona, ki je izjavila, da njena pravna služba skrbno preučuje njegove izjave in obtožbe. In ko bo čas primeren, bo posredovala ustrezne informacije o sprejetih stališčih in odločitvah.