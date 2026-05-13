Nogomet

Perez ni pometal pred svojim pragom: Negreira? Največji škandal v nogometu

Madrid, 13. 05. 2026 09.34 pred 3 urami 3 min branja 32

Avtor:
R.S.
Florentino Perez

Predsednik Real Madrida je sklical eno izmed najbolj nepozabnih novinarskih konferenc. Florentino Perez se je na njej lotil trenutno najbolj perečih tem v povezavi s klubom v zadnjem času. Vse od trenutnega stanja v klubski slačilnici, druge zaporedne sezone brez osvojene lovorike, njegovega zdravstvenega stanja in primera "Negreira", ki že dolgo buri duhove v španskem nogometnem svetu.

Predsednik Real Madrida Florentino Perez.
FOTO: AP

Florentino Perez je druženje s sedmo silo začel s tem, da je medije obvestil, da ne bo odstopil z mesta predsednika, temveč bo upravni odbor kluba pozval, da predčasno začne postopek za nove predsedniške volitve. Te bi se sicer morale zgoditi šele čez tri leta, ko Perezu poteče trenutni mandat. In kaj so razlogi za takšno odločitev?

Kot pravi Španec, se je za to odločil zaradi absurdnih kampanj proti Realu, katerih cilj naj bi bilo ustvarjanje javnega mnenja proti interesom belega baleta. Predvsem v obdobju, ko klub ne dosega najboljših rezultatov, saj že drugo leto zapored galaktiki niso osvojili nobene lovorike.

Perez v zadnjem času ni javno komentiral dogajanja v klubu, ki trenutno ni najbolj rožnato. Zato so se v medijih začele pojavljati govorice v povezavi z njegovim zdravstvenim stanjem, ki so trdile, da je predsednik Reala zbolel za rakom. Predsednik se je na te očitke odzval sledeče: "Če bi trdili, da imam raka, bi moral na zdravljenje v onkološki center. Mislite, da če bi bilo to res, o tem ne bi poročali po vsem svetu? Ni res. Izmislili so si in se odločili, da sem utrujen. Neutrudno delam."

79-letnik se je na konferenci odzval tudi na zbadanja, ki jih je prejel klub po tem, ko nogometaši že drugo leto sezone ne bodo končali z vsaj eno osvojeno lovoriko. Perez je povedal, da je klub v času njegovega vodenja osvojil 66 lovorik, od tega 37 v nogometu in 29 v košarki.

Predsednik Reala se je dotaknil tudi medijev. Oster je bil predvsem do ABC-ja, ki naj bi nenehno širil neresnične novice v povezavi s klubom. Perez je kar med konferenco v roke vzel telefon in začel brati novice ABC-ja, ki naj bi bile po njegovem mnenju neresnične, ter se jim začel smejati. Temu je dodal: "Moram spregovoriti, ker kot predsednik Real Madrida ne morem dovoliti, da ljudje v medijih prevzamejo nadzor samo zato, ker letos nismo osvojili španskega prvenstva ali naslova v Ligi prvakov. Že so pozabili, da sem pred dvema letoma osvojil oboje. Zdaj pravijo, da je Madrid v ruševinah, kaosu ... Ampak to je najprestižnejši klub na svetu in vsi to priznavajo."

Novinarji so na presenečenje Španca vprašanja namenili tudi Joseju Mourinhu, ki je trenutno po mnenju svetovnih medijev prvi kandidat za trenerski stolček belega baleta. "Nismo še v tej fazi; smo v fazi zagotavljanja, da Madrid pripada svojim članom. Tukaj sem že 26 let in še nikoli ni bilo bolj veličastnega Madrida."

Florentino Perez in Jose Mourinho: se Portugalec vrača na kraj "zločina"?
FOTO: Profimedia

Perez se je dotaknil tudi najbolj pereče teme zadnjih let v španskem prvenstvu, in sicer primera Negreira. Dejal je, da gre za najbolj sramoten škandal v zgodovini nogometa in da so pripravili dokument, ki ga bodo poslali Uefi, v katerem bodo poročali o Barceloni. 

"Nerazumljivo je, da v La ligi še vedno vidimo sodnike iz tistega obdobja. Plačila so trajala dve desetletji. To so isti sodniki in pripravljamo pomemben dosje, ki ga bomo takoj predložili Uefi, da bi obravnavali in rešili primer Negreira v dobro svetovnega nogometa," je o zloglasnem primeru, ki še ni dobil končnega epiloga, dejal predsednik galaktikov.

Na besede predsednika Reala se je že odzvala Barcelona, ki je izjavila, da njena pravna služba skrbno preučuje njegove izjave in obtožbe. In ko bo čas primeren, bo posredovala ustrezne informacije o sprejetih stališčih in odločitvah.

Razlagalnik

Primer Negreira se nanaša na preiskavo španskih oblasti glede plačil, ki jih je nogometni klub Barcelona nakazala podjetju v lasti Joséja Maríe Enríqueza Negreire, nekdanjega podpredsednika tehničnega odbora sodnikov v španski nogometni zvezi. Obtožbe se vrtijo okoli suma, da so bila ta sredstva namenjena vplivanju na sodniške odločitve v korist Barcelone v obdobju več let, kar je sprožilo vprašanja o integriteti španskega nogometnega sodstva.

Florentino Perez je španski poslovnež in dolgoletni predsednik nogometnega kluba Real Madrid. Znan je predvsem po svoji strategiji 'Galaktikov', pri kateri je v klub pripeljal največje svetovne nogometne zvezdnike, kot so Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo in kasneje Cristiano Ronaldo. Pod njegovim vodstvom je Real Madrid postal eden finančno najmočnejših in najuspešnejših klubov na svetu, Perez pa velja za enega najbolj vplivnih in polemičnih akterjev v evropskem nogometu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
real madrid florentino perez negreira novinarska konferenca

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
13. 05. 2026 10.34
Hahahaha hejtercki bi o vsem drugim govorili samo o negreiri ne🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
NoriSušan
13. 05. 2026 10.49
hahaha hejterčki bi govorili samo o Negreiri o tem kaj pa je kdo osvojil letos pa ne. Kako si lahko tako opran v glavo. No ja saj veliko tako ali tako ni notri
fihner
13. 05. 2026 10.31
Tej mumiji, so se že skisali možgani, žal...
cripstoned
13. 05. 2026 10.28
In nihce od farsicev ne upa komentirati NEGREIRE..samo pljuvanje po perezu ki je pac povedal tisto kar bi rekla vecina ampak nimajo moskosti kot ata perez...farsici pripravite se na kruto resnico vase prevare od kluba...lazje vam bo
NoriSušan
13. 05. 2026 10.25
Največji klovn k obstaja sam še za u penzijo
cripstoned
13. 05. 2026 10.27
Farsic spet na pamet zaradi travm..jasno je kdo je cirkus klub in kdo je glavni klov....laporta in sarlatani iz katalonije hahahahahaha
NoriSušan
13. 05. 2026 10.47
zato smo mi prvaki vi pa že dve leti nič in se morte tepst v klubu
cripstoned
13. 05. 2026 10.51
29.naslov lalige smo navijaci reala slavili 23let nazaj...vi letos pa se to pokradeno da bolj ne gre...o evropi pa raje ne ..tam imajo legende reala vec lovorik v zadnjih 10letih kot pa vasa kriminalna zdruzba v 120letih...tiho farsic
NoriSušan
13. 05. 2026 11.01
kdo je letos rabil 20 penalov pa je drugi na -14? kdo se v garderobi gre UFC pretepe? Tiho Madridiot in se klanjaj aktualnim prvakom ne tistim izpred 23 let. JOKAJ DALJE
NoriSušan
13. 05. 2026 11.04
ker vidim da maš rad nostalgijo kripl mi smo leta 2009 dobil sextruple mamo pa tud dvba trebla nekej kar vi in vaše legende lahko samo sanjate v 120 letih. TIHOOO SEM REKEL
StAnalitik
13. 05. 2026 11.09
Mi,mi,mi.Kdo ste to VI? Misliš igralci Barceloni,ne TI in ne VI.Slovnico treniraj
Kolllerik
13. 05. 2026 10.18
Stari se dobesedno špila z vžigalicami sredi skladišča s strelivom. Ubogi real, res... 😭😭🤡🤣
cripstoned
13. 05. 2026 10.24
Kdo a laporta?? Enako kot so se igrali nunez, rossel, gaspart, bartomeu...a boli ker si vsa ta leta podpiral najvecjo umazanijo od kluba zdaj si pa lahko do konca zivljenja samo se lazes hahahagaga
NoriSušan
13. 05. 2026 10.26
Kollerik temu se pa reče travme
cripstoned
13. 05. 2026 10.29
Hahahahahha vi in vase travme
NoriSušan
13. 05. 2026 10.48
travme da smo prvaki vi pa že dve leti nič. Samo UFC pretepi v klubu
StAnalitik
13. 05. 2026 11.11
Kakšni prvaki ste VI? Ti nimaš nič pri tem,da so nogometaši Barcelone prvaki.Ti si samo revček z daljincem v roki in to je to.
Gigson
13. 05. 2026 10.16
Ta pa ni cist diht
cripstoned
13. 05. 2026 10.14
Samo v spanski laligi NEGREIRA lahko sodijo sodniki ki so bili vpleteni v primer NEGREIRA ki je se vedno odprt...imajo vile z freskami messija v dresu ropalone, poslovno sodelujejo z varco...en od teh je vsem znani sodnik MUNUERA ta se najbolj ocitno pokrade nasprotnike ropalone in jim sodi vsako malo vecjo tekmo....FUJ..farsici pojma nimate kaj vas caka...ze tako vam je real v zadnjem desetletju zaprl usta glede tega kdo je najboljsi klub vseh casov...vasa kriminalna zdruzba iz katalonije pa vam je v tem casu dokazala kdo je najbolj umazan klub v zgodovini nogometa...vem da boli ampak to se ni nic v primerjavi s tem kar prihaja...najprej lepo po vrsti..prvo negreira potem pa se vse ostalo hahahahahaa
NoriSušan
13. 05. 2026 10.26
kakšne travme maš to loh zarad enga kluba
Barni3
13. 05. 2026 10.13
Ma sej js decka razumem....ce ne bi nabiju s to negreiro (je sla ze cez vse institucije brez enega dokaza da je pocela kej narobe) pol bi ga loh kej o njegovem 1,4 miljarde vrednem stadionu vprasali..recim kolk prinasajo koncerti, al pa parkirna mesta pod stadionom al pa recimo kako kej pobarvana trava da sploh zgleda zelenici podobno....
cripstoned
13. 05. 2026 09.59
NEGREIRALONA
NoriSušan
13. 05. 2026 10.25
jokaj
cripstoned
13. 05. 2026 09.58
Farsici drzite se teme..NEGREIRA...real nima nic s tem da so vasi bivsi in zdajsnji zaporniki iz uprave 18let nakazovali denar NEGREIRI...tudi spanski davcni urad je v javnost poslal vsa nakazila...datum in vrednost nakazila ..lazi laporte na sodiscu pa so demantirali bivsi trenerji barcelone (enrique, valverde) in celo sin NEGREIRE...
cripstoned
13. 05. 2026 09.59
V kolikor se ne boste.drzali teme boste spet trpeli ko bo kripsi pisal se o drugih starih in novih skandalih ki se nanasajo na kriminalno zdruzbo iz katalonije...tako da lepo mirno najprej negreira hahahahah
Kolllerik
13. 05. 2026 10.05
Te se seveda še bolj smejimo, kot vašemu staremu senilcu 🤡🤡🤡
cripstoned
13. 05. 2026 10.07
Se bolj si lazete...se bolj kot vas stari senilec laporta...on vsaj ima nekaj v zivljenju...farsici nimate nic hahahahaha
cripstoned
13. 05. 2026 09.55
Tako ja...ce ze mediji pri nas nocejo objavljati tega kar je glavna tema vseh vecjih medijev razen spanskih ki so v lasti kriminalne zdruzbe iz katalonije (jaume roure)..se bo pa na taksen nacin zacelo govoriti o najvecjem skandalu v nogometu...se hujsi od calciapoli ...NEGREIRA ...oskodovanih je xy spanskih klubov se najbolj pa real madrid...18let imajo sodnike na svoji strani..8+mio.eur negreiri, 4.3mio eur tebasu in bogve komu vse se je nakazovalo se pri izgdradnji stadiona...ropalona najbolj umazan klub vseh casov in to bo kmalu tudi dokazano...pravno in formalno...
Kolllerik
13. 05. 2026 09.52
Kako velike oči imaš... je poočitala sova vrabcu
hojladri123
13. 05. 2026 09.51
Dej Perez, čas je za pokoj! ničesar ne boš nesel s sabo... Ti si prvi ki bi moral narediti red v klubu in na mesto trenerja postavit človeka z avtoriteto. Malo se zgleduj po košarkarskem klubu v dobi Pabla Lasa, ki je imel avtoriteto ali pa sedaj Sergio Scariolo.
Amor Fati
13. 05. 2026 09.51
Dalec najbolj pokvarjen klub na svetu. Ne razumem kako je lahko kdo njegov navijac.
royayers
13. 05. 2026 09.44
Pateticno, se prave zvezde Reala, naprimer Casillas, so se drzali za glavo. Kaksen fiasko.
