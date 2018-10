Predsednik Rijeke želi, da Kek ostane v klubu

Matjaž Kek je dolgo, skoraj šest let, sedel na klopi Rijeke in dosegal izvrstne uspehe. Rijeka je pod njegovim vodstvom osvjila naslov hrvaškega prvaka in dva pokalna naslova, pa superpokalno lovoriko in se trikrat uvrstila v skupinski del Lige Evropa.

Po sobotni tekmi hrvašega prvenstva in porazu proti Gorici (1:2) pa je 57-letni Mariborčan odstopil in se poslovil od navijačev. Pred stadionom so ga pričakali člani navijaške skupina Armada in mu skandirali, naj ostane. Predsednik kluba navijačev Dejan Božić je v izjavi za Novi list o Keku Dejal dejal: "On je človek s hrbtenico in spoštovanjem, ki ima svoje mnenje in obraz. Pokazal je to tudi po tekmi, ko je prišel do nas." Na spletni strani hrvaškega Novega lista je dobil zaupnico tudi v anketi, v kateri je glasovalo več kot 15300 uporabnikov in kar 79 odstotkov je odgovorilo, da Kek ne bi smel zapustiti klopi reškega kluba.

Danes je predsednik Damir Mišković na novinarski konferenci dejal: "To je bil zelo čustven trenutek zame. Človek, ki je delal z nami zadnjh šest let je dal ostavko, s tem sem se strinjal. Strinjali smo se, da se razidemo. Dal nam je toliko sreče in zadovoljstva v tem obdobju in v imenu vseh se mu od srca zahvaljujem. Vrata kluba so mu odprta, želja je, da ostane v klubu, bo moj svetovalec ali višji svetovalec za vse športne stvari. Ampak najprej mu dajmo čas, da se odpočije. Nisem pričakoval, da se bo to zgodilo, a moramo naprej, poiskati moramo novegat trenerja."

Kek je bil trener na Reki od februarja 2013, v tej sezoni pa klubu ne gre po načrtih. Niso se uvrstli v Ligo Evropa, v državnem prvenstvu pa so na petem mestu.