Predsednik Senegala z državnim odlikovanjem pospremil Diopa na zadnjo pot

Krsto so v Dakar pripeljali iz Pariza, kjer je Papa Bouba Diop preživel zadnje dni svojega življenja. V srca privržencev nogometa v Senegalu in po svetu se je vpisal z izjemnimi predstavami na SP 2002 na Japonskem in v Južni Koreji, kjer je prvič v zgodovini samostojne države nastopila tudi slovenska reprezentanca. Senegalci so že na prvi tekmi skupinskega dela z golom Diopa premagali branilce naslova Francoze, nato pa se tudi po zaslugi Diopovih golov prebili vse do četrtfinala, kar je še vedno izenačen najboljši izid kakšne afriške reprezentance v zgodovini mundialov.

Od Diopa se je poslovil tudi državni vrh na čelu s predsednikom Mackyjem Sallom, na zadnjo pot proti domačemu mestu, kjer bo pokopan, pa so ga pospremili tudi številni nekdanji soigralci, oblečeni v drese reprezentance.

Muzej reprezentance z njegovim imenom

"S svojim grandioznim delom ne boš nikoli umrl, vedno nam boš kazal pot. Za večno boš zapisan v našem spominu in v počastitev spomina nate sem se odločil, da te posthumno povišam v velikega oficirja državnega reda leva, tvoje ime pa bom predlagal tudi za nogometni muzej, ki bo zelo kmalu odprt na stadionu v Diamniadioju,"je dejal Sall, ki je medaljo nato pripel na krsto s senegalsko zastavo.

"Danes, po njegovi smrti, je prejel velik poklon, ki je primeren za moža, kakršen je bil on, in zaradi načina, kako je živel svoje življenje vse do smrti. Tudi v bolezni, za katero nihče ni vedel, to pa je odlika velikih mož,"je dejal predsednik senegalske nogometne zveze Augustin Senghor.

Žalost nekdanjega soigralca

Med tistimi, ki so podali kratke izjave za prisotne medije, je bil tudi dobri prijatelj in nekdanji reprezentančni ter klubski soigralec Henri Camara.

"Danes nimam moči, da bi govoril. Molim k dobremu Gospodu, da ga sprejme v najlepši raj," je dejal Camara.

Diop je svojo evropsko nogometno pot začel v švicarskem Veveyu, kamor je prestopil iz domačega ASC Diarafa. Nato je nosil tudi dres Neuchatel Xamaxa, Grasshoppersov, Lensa, Fulhama, Portsmoutha, atenskega AEK, West Ham Uniteda in Birmingham Cityja. V angleški Premier League je skupno odigral 129 tekem in bil del ekipe Portsmoutha, ki je pod taktirko legendarnega trenerja Harryja Redknappaleta 2008 nepozabno osvojila pokal FA in se prebila v pokal UEFA.