Predsednik Tottenhama Čeferinu potarnal, da je tekmovanje šibko. Še isti dan so izgubili proti Muri

"Na dan tekme v Mariboru sem bil na kosilu s predsednikom Tottenhama (Daniel Levyjem, op. p.). Rekel mi je, da je to šibko tekmovanje, da so v njem le oni in Roma od resnih moštev. Nekaj ure pozneje je nogomet pokazal, kaj je nogomet – izgubili so. Bistvo nogometa je, da Mura premaga Tottenham, da Sheriff premaga Real Madrid," v še enem od neštetih bojev, da nogomet ni samo za bogate, pojasni predsednik UEFA.

Mnenja o novonastali konferenčni ligi so deljena, manjši klubi jo, jasno, podpirajo, saj jim med drugim zagotavlja za njihove razmere visoke prilive. Lep primer so Prekmurci: "Mura me je navdušila. Sicer sem si v živo ogledal le zadnjo tekmo, a je bila tudi na ostalih zelo dobra. Ko jaz ljudem razlagam, kakšen proračun ima Mura, kakšne plače imajo igralci, ne morejo verjeti, da dosegajo takšne rezultate oz. da so konkurenčni," pojasni Aleksander Čeferin. Prizna, da je pri nekaterih večjih klubih, primer zgoraj, nekaj zadržkov glede novega tekmovanja, a ne pri vseh: "Jose Mourinho mi je napisal sporočilo. Poslal mi je slikico pokala konferenčne lige in napisal – tega hočem, boss (šef, op. p.). On me boss kliče, haha," napol v šali pove Grosupeljčan.

Glavni projekt Evropske nogometne zveze je sicer še vedno Liga prvakov. Kar dvema derbijema bomo priča v zadnjem, 6. krogu Lige prvakov. Prvi je spopad med madridskim Realom in milanskim Interjem našega Samirja Handanovića: "Gre za zelo dobri moštvi, Inter v zadnjem času igra odlično. Samir (Handanović, op. p) brani odlično. Odlično igrata tudi oba hrvaška igralca (Marcelo Brozović in Ivan Perišić, op. p.). Pri Realu me navdušuje Vinicius (Junior, op. p), ki postaja vedno bolj dominanten. Pa tudi eden najbolj podcenjenih igralcev – Karima Benzema. Gre za mojstra nogometne igre, je zelo koristen za ekipo," pove 54-letnik o protagonistih, ki bodo odločali o tem, kdo bo osvojil prvo mesto v skupini.

icon-expand Gost tokratnega Fuzbala! je Aleksander Čeferin FOTO: 24UR

Drugi spektakel je tisti med münchenskim Bayernom in Barcelono. Bavarci so že v osmini finala, že prvi v skupini, Katalonci pa morajo za preboj med šestnajst najboljših bržčas zmagati. Težko je namreč verjeti, da Benfica v Lizboni ne bo ugnala kijevskega Dinama. Na vprašanje, kaj bi morebitno slovo Barcelone pomenilo za UEFA v smislu gledanosti, zanimivosti Lige prvakov, Čeferin odgovarja: "Popolnoma nič, saj cenimo popolnoma enako prav vse ekipe. Ti moraš zmago doseč na igrišču, če si tam preslab, se pač ne uvrstiš naprej /.../ Ljudje smo takšni, da na nek način simpatiziramo šibkejše. Da simpatiziramo manjše, ki so se morali bolj boriti, da so prišli do velikih rezultatov." Bavarci bodo dodatno motivirano tudi zato, ker Robert Lewandowski ni prejel zlate žoge, za katero so prepričani, da bi jo moral dobiti. "Nerad se mešam v izbor. Vsi igralci, ki so bili nominirani, so izvrstni /.../ Meni se ta izbor ne zdi tako katastrofalen oz. tragičen. Lionel Messi je morda le najboljši igralec vseh časov /.../ Je pa to še en dokaz, kako vpliven je nogomet. Vsaka odločitev sproži odzive po vsem svetu, krešejo so mnenja. To je znak, da nam gre dobro," pojasni nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije.

icon-expand Aleksander Čeferin FOTO: 24UR