Prvi mož Tottenhama ni pozabil Mourinha: Pričakovali smo veliko

Leto 2019, v katerem je Tottenham prvič zaigral v finalu Lige prvakov, se zdi že močno oddaljeno. Londončani, ki so omenjeni finale v Madridu izgubili proti angleškemu tekmecu Liverpoolu (0:2), so že nekaj mesecev kasneje končali sodelovanje z argentinskim trenerjem Mauriciem Pochettinom. Nasledil ga je sloviti Portugalec Jose Mourinho, ki pa se je na položaju zadržal le slabo leto in pol, preden so ga aprila letos odstavili nedolgo po razočaranju v osmini finala Lige Evropa, kjer je "spurse" z zmago s 3:0 po podaljšku osramotil zagrebški Dinamo.

Nasploh je "koronakriza" močno udarila po klubski blagajni, ki je bila ob gradnji novega stadiona že tako pod hudim pritiskom, situacija pa ni preveč rožnata niti ob izteku aktualne sezone, v kateri se Tottenham na šestem mestu še vedno krčevito bori za evropske vozovnice. Prvi mož kluba Daniel Levy je bil prav tako konkretno udeležen v nedavni pobudi za ustanovitev evropske Superlige, ki je neslavno razpadla.

'Pozabili na nekaj ključnih prioritet'

"Na igrišču nismo dosegli svojih višjih pričakovanj," je v najnovejših izjavah za klubsko spletno stran povedal Levy. "Tako osredotočeni smo bili na to, da dokončamo stadion in se spopademo z učinki pandemije, da čutim, da smo pozabili na nekaj ključnih prioritet in to, kar je resnično naš DNK. Vse naše odločitve niso prave. A to se nikoli ni dogajalo zaradi tega, ker nam ne bi bilo mar ali ker ne bi spoštovali svojih navijačev ‒ nič ne bi moglo biti dlje od resnice."

Mourinha je na klopi članskega moštva aprila nasledil nekdanji vezist kluba Ryan Mason, ki je zaradi težav s poškodbami hitro sklenil igralsko kariero ter dobil nepričakovano priložnost tik pred finalom ligaškega pokala, ki so ga "spursi" nato izgubili proti Manchester Cityju (0:1). Čakanje na prvo trofejo po letu 2008 se tako nadaljuje.

Imeli so visoka pričakovanja

"Od izgubljenega finala Lige prvakov junija 2019 smo vložili več kot 250 milijonov funtov (289,625 milijona evrov) v nove igralce,"je še povedal Levy. "Vsi so od te ekipe, ki smo jo sestavili, pričakovali veliko. Žal nam kljub temu, da smo bili decembra na vrhu Premier League, tega položaja ni uspelo zadržati. Prišli smo do finala ligaškega pokala, a smo razočarani izpadli iz Lige Evropa, zdaj pa smo se znašli v boju za uvrstitev v Evropo, potem ko smo v evropskih tekmovanjih igrali v 14 od zadnjih 15 sezon."

Neposredno se Levy usode klubskega kapetana in prvega strelca Harryja Kanani dotaknil, je pa dejal, da je "v središču ambicij uspešna nogometna ekipa",medtem ko se s sodelavci osredotoča na iskanje novega trenerja.

"Resnično se zavedamo, da moramo izbrati nekoga, čigar vrednote odsevajo naš velik klub, in vrniti se moramo k igranju sloga nogometa, po katerem smo znani: prosto tekoč, napadalen in zabaven,"je sklenil Levy.