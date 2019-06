Predsednik Trump nad kapetanko reprezentance, ker ni pela himne

To je bila zgolj zadnji izkaz "nepokorščine" Megan Rapinoe, ki je v preteklosti v slogu Colina Kaepernicka in nekaterih igralcev ameriškega nogometa klečala na eni nogi med igranjem ameriške himne. Ameriška nogometna zveza (USSF) jo je s tem, ko ji je zagrozila z ukrepi, uspela prepričati v to, da zdaj med intonacijo stoji, je pa Rapinoejeva na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji našla nov način za izražanje nestrinjanja z razmerami, ki vladajo v njeni državi.

RAPINOE

Združene države Amerike so na svoji zadnji tekmi v osmini finala premagale Španijo (2:1), po ogledu posnetkov pa se je nad Rapinoejevo spravil kar predsednik Donald Trump, ki je bil v preteklosti sicer oster kritik Kaepernicka in somišljenikov.

'Ne morem stati, kot da ni nič'

"Če je njena poteza primerna? Ne, ne verjamem, da je," je med intervjujem za The Hilldejal Trump, ki je bil sicer veliko manj oster kot do moških športnikov. Tem je grozil celo z izgonom iz države, potem ko je Kaepernick, takratni podajalec ekipe ameriškega nogometa San Francisco 49ers, s "klečanjem" začel protestirati proti naraščajočemu nasilju policistov. V Kaliforniji, ki ima številčno temnopolto skupnost, so spomini na policijsko nasilje iz prejšnjega stoletja seveda še kako živi, Kaepernick pa je po številnih kritikah na svoj račun celo ostal brez ekipe.

A njegovo "gibanje" živi naprej, košarkarice Los Angeles Sparksov iz lige WNBA denimo v finalni seriji leta 2017 niso prišle iz slačilnice, dokler je igrala ameriška himna, njihove kolegice iz vrst ekipe Minnesota Lynx pa so v znak protesta prekrižale svoji roki. Rapinoejeva protestira že od leta 2016, zaradi nje si pri USSF celo spremenili interni pravilnik, ki zdaj predpisuje, da morajo igralke "stoje in spoštljivo" poslušati himno pred tekmo. Kapetanka reprezentance zdaj stoji, a ne poje.

"Nisem izkusila brutalnosti policije in niti rasizma ali česa podobnega temu, da bi videla truplo družinskega člana na ulici. A ne morem stati, kot da ni nič, medtem ko so v tej državi ljudje, ki se morajo boriti s takšnimi rečmi. Ni perfektne oblike protesta. Vem, da ne bo nič, kar storim, ublažilo bolečine teh družin, a čutim, da je klečanje med državno himno primeren način za naprej. Storila bom vse, kar bom lahko, da bi bila del rešitve,"je v nedavnem intervjuju za The Players' Tribune dejala 33-letna Kalifornijka.

Italijanke po zmagi nad Kitajkami med osem na SP

Po Norveški, Angliji, Franciji, ZDA, Nemčiji in Švedski se je v četrtfinale ženskega svetovnega nogometnega prvenstva v Franciji sicer v torek prebila še Italija, ki je v obračunu osmine finala v Montpellieru premagala Kitajsko z 2:0. Za naše zahodne sosede sta zadeli Valentina Giacinti (15.) in AuroraGalli(49.). Italija se bo v četrtfinalu, ki bo 29. junija v Valenciennesu, pomerila z zmagovalko zadnjega dvoboja osmine finala med Nizozemsko in Japonsko, ki je v Rennesu na sporedu v večernem terminu. Drugi četrtfinalni pari so Norveška ‒ Anglija (27. junij), Francija ‒ ZDA (28. junij) in Nemčija ‒ Švedska (29. junij).

PARI