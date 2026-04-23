Nogomet

Predsednik Uefe kritičen do kompleksnosti sistema VAR

Madrid, 23. 04. 2026 21.06 pred 56 minutami 1 min branja 7

STA
Aleksander Čeferin

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je priznal, da tudi sam ne razume več vseh pravil in interpretacij sodnikov pri uporabi videotehnologije oziroma sistema VAR.

"Tudi jaz tega ne razumem več," je v četrtek priznal predsednik Aleksander Čeferin na konferenci Forum, ki jo je v Madridu organiziral Apollo Sports Capital, novi večinski delničar Atletico Madrida.

"Navijači ne morejo razumeti različnih interpretacij pravil od tekme do tekme, tudi jaz jih ne razumem več. Pri igranju z roko na primer, ali gre za enajstmetrovko ali ne, ali je bila namerna ali ne... Kako naj bi to vedel, saj nisi psihiater," je vzkliknil Čeferin.

Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

"Sodnikom poskušamo razložiti, da je sodnik na igrišču tisti, ki odloča. Var bi moral posredovati le ob očitnih in jasnih napakah. In posredovanja morajo biti kratka, ne kot včasih v španski ali angleški ligi z 10–15 minutnimi prekinitvami za pregled posamezne akcije," je dodal.

Predsednik Uefe meni, da je najboljši način za preprečevanje napak strogo spoštovanje predpisov Mednarodnega odbora za nogometna pravila Ifab, poroča francoska tiskovna agencija.

KOMENTARJI7

Luigi Taveri II.
23. 04. 2026 21.59
VAR je najboljše kar se je zgodilo nogometu, o kakšnih delavnicah pa niste razmišljali, da sodnike naučite razlike in da za te odgovarjajo?
Luigi Taveri II.
23. 04. 2026 21.59
Je to del dogovora s Perezom?
Bostinjo
23. 04. 2026 21.55
Vsaka ekipa po dva Vara na tekmo in to je to, podobno kot pri odbojki.
Matic321321
23. 04. 2026 21.52
Malo manj korupcije pa bo! Gnili šport!
oježeš
23. 04. 2026 21.49
VAR je v redu, vprašanje je kaj je s sodniki ki gledajo VAR in sodijo po kdo ve kakšnem prepričanju.
inpivoveritas
23. 04. 2026 21.48
In to je clanek?
VladaPada
23. 04. 2026 21.37
Sistem je kriv ne moremo nic.
