Predsednik Uefe kritičen do kompleksnosti sistema VAR

"Tudi jaz tega ne razumem več," je v četrtek priznal predsednik Aleksander Čeferin na konferenci Forum, ki jo je v Madridu organiziral Apollo Sports Capital, novi večinski delničar Atletico Madrida.

"Navijači ne morejo razumeti različnih interpretacij pravil od tekme do tekme, tudi jaz jih ne razumem več. Pri igranju z roko na primer, ali gre za enajstmetrovko ali ne, ali je bila namerna ali ne... Kako naj bi to vedel, saj nisi psihiater," je vzkliknil Čeferin.