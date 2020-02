Predsednik Liverpoola se mora uščipniti: Takšnega niza še dolgo ne bo

Predsednik Liverpoola Tom Werner je priznal, da se mora na trenutke "ščipati", da bi lahko povsem verjel seriji zmag ekipe Jürgena Kloppa v aktualni sezoni. Rdeči v Premier League vodijo za 22 točk in so v uvodnih 25 krogih le enkrat remizirali in kar 24-krat zmagali, v igri pa so še za naslov v Ligi prvakov in pokalu FA.

Kapetan Jordan Henderson je zadnjo lovoriko dvignil v Dohi po zmagi nad Flamengom v finalu klubskega svetovnega prvenstva. FOTO: AP Liverpoolčani potrebujejo šest zmag na zadnjih 13 prvenstvenih obračunih, da bi tudi matematično potrdili osvojitev državnega naslova. Vse je pri Liverpoolu v tej sezoni sicer podrejeno prekinitvi črnega niza v Premier League, kjer rdeči v vsej svoji zgodovini še niso osvojili niti enega naslova od preoblikovanja tekmovanja, ki je nasledilo stari First Division (od leta 1888 do 1992). Do omenjene prelomnice so bili Liverpoolčani daleč najuspešnejši kolektiv z 18 naslovi, zadnjega so osvojili leta 1990. "Ščipam se, a dela še nismo opravili," ostaja skromen predsednik kluba Tom Werner, ki bo z ameriškim rojakom Johnom H. Henryjem oziroma njunim Fenway Sports Groupom v Liverpool očitno uspel pripeljati tako želeni naslov, potem ko so rdeči v minuli sezoni že slavili v Ligi prvakov in omenjenemu uspehu dodali še evropski superpokal ter naslov klubskih svetovnih prvakov. Vsak teden na najvišji ravni

"Vsem, s katerimi govorim, pravim, da moramo res uživati v tem, ker res cenim ta niz, ki nam je do sedaj uspel, mislim pa, da kaj takšnega še dolgo ne bomo videli,"je nadaljeval Werner, čigar klub je še v igri za naslov v Ligi prvakov (prvo tekmo z Atletico Madridom v osmini finala bomo prenašali na Kanalu AinVOYO) in pokalu FA. Liverpoolčani potrebujejo šest zmag na zadnjih 13 prvenstvenih obračunih, da bi tudi matematično potrdili osvojitev državnega naslova. A tako kot trener članskega moštva Jürgen Klopptudi Werner ne želi niti slišati za predajo, ki jo je z nedavnimi izjavami že bolj kot ne podpisal trener branilcev naslova Manchester Cityja Josep Guardiola. Tom Werner FOTO: AP 'Razpored? Nisem dovolj sposoben, da bi poznal rešitev ...'

"Raven konkurence je v tej ligi tako izjemna, da veš, da boš sčasoma imel slab dan. A to se še ni zgodilo, kar je velik kompliment Jürgenu, ker je jasno, da ekipa igra na svoji najvišji ravni vsak teden. Kot je rekel Jürgen: nismo še opravili dela. Nič nam še ni uspelo. Prišel bo čas, ko bomo lahko v vsem tem še bolj uživali, a ob koncu sezone,"je nadaljeval Werner. Angleški elitni klubi so na srečanju delničarjev izglasovali podaljšanje poletnega prestopnega roka, kar pomeni, da bodo klubi poleti znova lahko nove igralce pripeljali do 1. septembra. V zadnjih dneh je na Otoku odmevala Kloppova odločitev, da ni vodil močno pomlajene ekipe na tekmi pokala FA s tretjeligašem Shrewsbury Townom (1:0). Nemški trener je namreč želel izkoristiti novo direktivo otoških nogometnih veljakov, ki so klubom po večletnih pogajanjih le omogočili krajši zimski premor, a nato Liverpoolu ponovljeno tekmo s Shrewsburyjem zaukazali igrati ravno v tem obdobju. Za podobno potezo se je Klopp odločil že decembra v ligaškem pokalu, ki je potekal ravno med gostovanjem v Katarju in svetovnim klubskim prvenstvom, Liverpoolova ekipa do 23 let pa je takrat visoko izgubila z Aston Villo (5:0). "Vsi moramo pregledati razpored," je po triurnem sestanku deležnikov Premier League še dodal Werner. "Vse nas skrbi količina napora, ki ga prestajajo naši igralci. Težava je večja in nisem dovolj sposoben, da bi poznal rešitev," je sklenil Werner.