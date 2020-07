Predsedniku Barcelone vnovič grozi glasovanje o nezaupnici

Cor Blaugrana sestavljajo člani kluba, ki so tudi člani različnih navijaških skupin, dejali pa so, da imajo dovolj trenutne vodstvene garniture na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeuom, pozvali pa so k takojšnjim spremembam. Po uradni oddaji pobude bodo imeli 14 delovnih dni časa, da zberejo podpise 15 odstotkov članov kluba, kar je nekaj manj kot 17.000 ljudi. Če bi jim to uspelo, bi nato o nezaupnici glasovali vsi člani na referendumu, proti predsedniku in njegovim sodelavcem pa bi se moralo izreči dve tretjini članov, ki jih ima Barcelona okoli 154.000. V tem primeru bi bile na sporedu predčasne volitve.

Pobudniki glasovanja o nezaupnici priznavajo, da jim bo v trenutnih razmerah težko uspelo, predstavnik za stike z javnostjo pa je za radio Cadena SER v sredo dejal, da jim ni preostalo nič drugega.

'Zelo smo ogorčeni'

"Vemo, da delamo proti številnim dejavnikom. Vemo, da podpisov ne moremo zbirati na tekmah, saj se jih navijači ne morejo udeležiti, da smo sredi pandemije in da so naslednje leto v vsakem primeru na sporedu volitve," je za španski radio dejal Josep Maria Cremades. "A res želimo poizkusiti s tem glasovanjem o nezaupnici. Tako zelo smo ogorčeni v tem trenutku. Vodenje kluba je bilo nesprejemljivo,"je dodal.

Bartomeu je bil s sodelavci v zadnjih mesecih pod hudim pritiskom, a predčasnih volitev kljub številnim škandalom ni želel sklicati. Na začetku leta so mediji razkrili, da je Barcelona najela posebno podjetje, ki je na družbenih omrežjih diskreditiralo protikandidate na prihajajočih volitvah in celo bivše ter sedanje nogometaše članskega moštva. Bartomeu še vedno trdi, da o tem ni vedel nič, to pa je potrdila tudi neodvisna preiskava. Aprila je po primeru, ki je postal znan kot "Barcagate", protestno odstopilo kar šest članov upravnega odbora.

Zadnji poskus leta 2017

Kataloncem prvič po sezoni 2007/08, ki je bila zadnja pred prihodom trenerja Josepa Guardiole, grozi, da ne bodo osvojili nobenega pokala. Real Madrid je osvojil državno prvenstvo, Athletic Bilbao pa je Barco izločil v španskem pokalu. Ostaja le še Liga prvakov, kjer si mora Barca na povratni tekmi osmine finala še zagotoviti napredovanje na zaključni turnir v Lizboni proti Napoliju. Prva tekma v Neaplju se je razpletla z remijem (1 : 1).

Ne glede na uspeh pobude Cor Blaugrada kot že rečeno naslednje poletje sledijo volitve, na katerih Bartomeu ne bo smel kandidirati. Leta 2017 se je Bartomeu sicer enkrat že uspešno ubranil glasovanja o nezaupnici, h kateri je takrat pozival nekdanji predsedniški kandidat Agusti Benedito, ki pa mu ni uspelo zbrati 16.570 podpisov, ki jih je potreboval za sklic referenduma. Benedito je med "grehe" aktualnega vodstva vključil davčne nepravilnosti pri prestopu Neymarja Jr., pripor nekdanjega predsednika Sandra Rosellain negotovost okoli nadaljnjega sodelovanja s prvim zvezdnikom kluba Lionelom Messijem.