Nogomet

Predsedniku iranske nogometne zveze zavrnjen vstop v Kanado

Ottawa, 30. 04. 2026 11.15 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA
Predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Tadž

Predsedniku iranske nogometne zveze Mehdiju Tadžu, ki bi se moral udeležiti današnjega kongresa Mednarodne nogometne zveze Fifa v Vancouvru, je bil zavrnjen vstop v Kanado. Razlog za to naj bi bile njegove povezave z iransko revolucionarno gardo (IRG).

Poleg Mehdija Tadža je bil vstop v Kanado zavrnjen še dvema predstavnikoma iranske nogometne zveze. Glede razlogov za omenjeni zaplet se sicer pojavljajo različne interpretacije. Kanadska zunanja ministrica Anita Anand je ob tem dejala, da je bila zavrnitev vstopa Irancem v državo "nenamerna."

"Po mojem razumevanju je šlo za preklic dovoljenja za vstop v državo. To se ni zgodilo nalašč, a več podrobnosti bo moralo pojasniti ministrstvo, pristojno za migracije," je povedala Anandova in odgovornost za nastali položaj prevalila na ministrico za priseljevanje Leno Diab.

Bo iranska nogometna reprezentanca nastopila na letošnjem svetovnem prvenstvu?
Bo iranska nogometna reprezentanca nastopila na letošnjem svetovnem prvenstvu?
FOTO: Profimedia

Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim naj bi iranska delegacija zapustila Kanado zaradi neprimernega obnašanja tamkajšnjih uradnikov, zadolženih za izvajanje migracijske zakonodaje. Slednja je ob tem še dodala, da je bila Tadžu v ponedeljek odobrena viza za vstop v Kanado, a so mu jo nato v torek zaradi njegovih vezi z revolucionarno gardo, ki jo je Kanada leta 2024 uvrstila na seznam terorističnih organizacij, preklicali.

Iz kabineta ministrstva za priseljevanje so ob tem sporočili, da vse vize posamično pregledajo za to usposobljeni uslužbenci. "Zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo komentirati posameznih primerov. Dejstvo pa je, da so pripadniki IRG za nas nesprejemljivi in nimajo mesta v naši državi," je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Taous Ait.

Preberi še Infantino prepričan, da bo Iran igral na SP: 'Njihova obveznost je'

Nastop Irana na letošnjem svetovnem prvenstvu je še vedno pod vprašajem, saj so tamkajšnje oblasti zaradi napadov ZDA na to državo zagrozile z bojkotom tekmovanja. Kasneje so sicer Fifo prosile, da bi iranski nogometaši tekme namesto v ZDA igrali v Mehiki, a je bila njihova prošnja zavrnjena.

V primeru udeležbe na SP bo Iran igral v skupini G skupaj z Belgijo, Egiptom in Novo Zelandijo.

iran fifa svetovno prvenstvo

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AJOJ_SI
30. 04. 2026 12.37
Kanadski nacisti in kolonialisti si tako kot Britanci po svoje razlagajo DEMOKRACIJO, zato podpirajo vse svoje režime, ki se borijo proti Rusom Kitajcem in Irancem...
Odgovori
+2
3 1
Ici
30. 04. 2026 12.18
Američani brez razloga napadejo suvereno državo Iran. Pri tem pobijejo ogromno število civilistov in za konec ne morejo iranski športni funkcionarji v tujino? Pa saj to ni več normalno.
Odgovori
+1
3 2
SpamEx
30. 04. 2026 12.56
to je pravični svet kot ga vidi Zahod
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
30. 04. 2026 12.09
Ne razumem Kanadčanov. Saj pa to je Kongres mednarodne nogometne zveze in ne vabilo na veselico. Izda se diplomatska viza za čas kongresa in pol se gre domov. Kaj ima veze pripadnost neki stranki s fusbalom? Ta Kanada postaja vedno bolj kontroverzna država.
Odgovori
+1
3 2
SpamEx
30. 04. 2026 11.56
s takimi forami bodo res postali 51 zvezna država
Odgovori
+0
3 3
SpamEx
30. 04. 2026 11.55
Sramota. Nisem pričakoval tega od Kanade. Voham oranžno rt
Odgovori
-1
3 4
Magnezij400
30. 04. 2026 11.30
Sramota za KANADO da poliko pa šport mešajo!!!
Odgovori
+0
4 4
