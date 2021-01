Barcin predsedniški kandidat: Če bi vesoljci prišli na Zemljo, bi hitro videli, da VAR navija za Real

"Če bi vesoljci prišli na Zemljo, bi hitro videli, da sistem VAR deluje v korist Real Madrida," je med drugim v novoletnem intervjuju za Marco dejal Joan Laporta. Nekdanji predsednik katalonskega ponosa je bil prvi mož kluba med letoma 2003 in 2010, ravno v času, ko je ta prišel do praktično vseh lovorik. Zdaj pravi, da bi se rad vrnil, ker ljubi klub in bi ga rad vrnil na pota stare slave. "Rad imam izzive, in ta je trenutno zame najpomembnejši v življenju,"je ob tem dodal.

"Zagotovo sem v prvem obdobju delal napake, a se raje spominjam lepih trenutkov. Iz napak sem se veliko naučil, kar mi bo pomagalo, da jih ne bom ponavljal. Ne bom gledal nazaj. Osredotočen sem le na to, kaj bom počel po 24. januarju," je nadaljeval Laporta, ki je zadnja leta veljal za glasnega kritika nekdanjega predsednika Josepa Marie Bartomeuja. "Že leta 2015 sem dejal, da ne zaupam ljudem, ki upravljajo klub, niti ne njihovemu modelu vodenja. Pustili smo jim izjemno zapuščino, ki so jo želeli izkoristiti, zato se na izzive niso ustrezno odzivali."

Pod Bartomeujevim vodstvom je Barcelona največji uspeh vpisala leta 2015, ko je v finalu Lige prvakov ugnala Juventus. A navijače blaugrane zagotovo boli dejstvo, da so njihovi največji tekmeci iz Madrida v tem času kar trikrat pokorili nogometno Evropo. "Osvojiti bi morali vsaj še kako Ligo prvakov. Upam, da nam bo evropske uspehe uspelo vrniti. Mimogrede, Real v mojem obdobju niti enkrat ni postal evropski prvak," je ostale tekmece za predsedniški stolček na Camp Nouu spomnil Laporta.

58-letnik je v zadnjem času veliko pozornosti požel s provokacijo, ko je le streljal od Realovega domovanja zakupil ogromen oglasni prostor, ki ga je krasila njegova fotografija."Plakat je bil mišljen kot humoren in ironičen," je pojasnjeval svojo potezo. "Z njim (plakatom, op. a.) nisem želel provocirati. Želel sem si le, da bi poudaril moj profil. Mislim, da mi je to tudi uspelo. Ljudje so sporočilo razumeli."