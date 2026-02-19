Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Predsedniški kandidat vabi Messija: 'Komaj čakamo, da te spet vidimo'

Barcelona , 19. 02. 2026 08.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Plakat za Lionela Messija v Barceloni

Sredi prihodnjega meseca bodo potekale predsedniške volitve v enem največjih klubov na svetu, FC Barceloni. Trenutnega predsednika Joana Laporto bo izzval Marc Ciria, ki skuša podpornike prepričati s tem, da bo v prestolnico Katalonije vrnil "izgubljenega sina" Lionela Messija.

Spomnimo, Lionel Messi je moral klub, pri katerem je preživel vso svojo dotedanjo kariero, zapustiti zaradi finančnih težav poleti 2021. Odtlej naj bi bil njegov odnos s predsednikom Joanom Laporto toplo-hladen, prav na to pa stavi Laportov predsedniški izzivalec Marc Ciria.

Ciriova ekipa, ki mu pomaga pri zbiranju deset tisoč podpisov, kolikor jih do 2. marca za kandidaturo potrebujejo predsedniški kandidati, je v središču Barcelone zakupila ogromen oglasni prostor, na katerem je Messijeva kultna desetka s pripisom: "Komaj čakamo, da te spet vidimo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ciria je kasneje o Messiju spregovoril tudi na skupščini društva Moviment 42, v okviru katerega bo oddal svojo kandidaturo. "Stvari bomo naredili, kot je treba. To vam lahko zagotovim. To je naš poklon, ki mu ni bil izkazan, ko je bil izključen iz kluba, pa si ga zasluži," je sprva dejal in nato dodal:

"Vsakič, ko se srečamo s člani, nam povedo, da moramo dati vse od sebe, da se Leo Messi vrne. Od leta 2021 poudarjamo, da je bila ena največjih strateških napak v zgodovini kluba, da smo ga poslali stran. In od leta 2021 govorimo o nujnosti njegove vrnitve. Ta poklon temelji na strasti, čustvih in jasnem prepričanju, da smo na pravi strani. Večina članov si želi znova doživeti navdušenje ob tem, da je najboljši igralec v zgodovini doma – tam, od koder mu nikoli ne bi bilo treba oditi."

Joan Laporta in Lionel Messi nista v najboljših odnosih.
Joan Laporta in Lionel Messi nista v najboljših odnosih.
FOTO: Profimedia

Argentinec, za mnoge najboljši vseh časov, je za Barcelono na 778 uradnih tekmah dosegel neverjetnih 672 golov in dodal še 303 asistence. Desetkrat je bil španski prvak, štirikrat pa je s Katalonci slavil tudi v Ligi prvakov. Zadnjo od rekordnih osmih zlatih žog je osvojil pred tremi leti kot član Inter Miamija, za katerega igra še danes.

nogomet barcelona marc ciria joan laporta

Belgijci kljub povratku nezadovoljni: 'Lahko bi tudi zmagali'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
vizita
Portal
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534