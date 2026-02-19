Predsedniški kandidat vabi Messija: 'Komaj čakamo, da te spet vidimo'

Ciriova ekipa, ki mu pomaga pri zbiranju deset tisoč podpisov, kolikor jih do 2. marca za kandidaturo potrebujejo predsedniški kandidati, je v središču Barcelone zakupila ogromen oglasni prostor, na katerem je Messijeva kultna desetka s pripisom: "Komaj čakamo, da te spet vidimo."

Spomnimo, Lionel Messi je moral klub, pri katerem je preživel vso svojo dotedanjo kariero, zapustiti zaradi finančnih težav poleti 2021. Odtlej naj bi bil njegov odnos s predsednikom Joanom Laporto toplo-hladen, prav na to pa stavi Laportov predsedniški izzivalec Marc Ciria .

Ciria je kasneje o Messiju spregovoril tudi na skupščini društva Moviment 42, v okviru katerega bo oddal svojo kandidaturo. "Stvari bomo naredili, kot je treba. To vam lahko zagotovim. To je naš poklon, ki mu ni bil izkazan, ko je bil izključen iz kluba, pa si ga zasluži," je sprva dejal in nato dodal:

"Vsakič, ko se srečamo s člani, nam povedo, da moramo dati vse od sebe, da se Leo Messi vrne. Od leta 2021 poudarjamo, da je bila ena največjih strateških napak v zgodovini kluba, da smo ga poslali stran. In od leta 2021 govorimo o nujnosti njegove vrnitve. Ta poklon temelji na strasti, čustvih in jasnem prepričanju, da smo na pravi strani. Večina članov si želi znova doživeti navdušenje ob tem, da je najboljši igralec v zgodovini doma – tam, od koder mu nikoli ne bi bilo treba oditi."