Nogometaši Celja so po več kot mesecu dni doživeli poraz, ki je šele drugi v aktualni ligaški sezoni. Po tesnem obračunu je bila od Celja z minimalnih 0:1 boljša Olimpija, ki je v prvem polčasu izkoristila vse prej kot čisto enajstmetrovko. Trener Grofov Damir Krznar je prepričan, da bi si njegovo moštvo zaslužilo več kot poraz, a časa za pritoževanje ni, saj Celjane že ta konec tedna čaka štajerski derbi z Mariborom.

Kljub drugemu ligaškemu porazu, Celjani sicer ostajajo na prvem mestu, kjer imajo tri točke prednosti pred drugouvrščenim Koprom, s katerim se bodo pomerili na začetku decembra. A prednost bi lahko z malo več sreče ali pa mirnih živcev po besedah trenerja Celja Damirja Krznarja znašala že vsaj štiri, če ne celo šest točk.

"V prvem polčasu smo bili preveč nervozni, ne brez želje, ampak ravno nasprotno: s pretirano željo. Preveč smo hiteli v napadu in nismo si vzeli dovolj časa za pravo pripravo, zato smo tudi prehitro izgubljali žoge in ustvarjali prazen prostor za nami. V drugem polčasu smo povsem prevladovali in poskušali ter poskušali. Vse to je morda vplivalo na našo nervozo, ki smo jo želeli ublažiti. Kar sem od fantov želel, sem dobil v drugem polčasu. Torej veliko priložnosti, želje in ideje. To je dovolj za optimizem. Danes žoga žal ni želela v gol. A prvenstvo je maraton. Ostati moramo osredotočeni. Današnja predstava je bila dovolj vsaj za točko, morda celo za tri. Naslednjič moramo storiti vse, da bo tako," je po domačem porazu predstavnikom sedme sile povedal Krznar.

Edini zadetek na tekmi je padel v 33. minuti, ko je Rui Pedro izkoristil najstrožjo kazen, ki je razburila tako domače navijače kot tudi nogometaše. "Zdi se mi, da so fantje izgubili osredotočenost. Z roba igrišča sem poskušal vplivati nanje, da bi se osredotočali le nase in našo izvedbo. Stvari, ki so se dogajale okoli nas, nas ne bi smele zmotiti. Razumem reakcijo ekipe, a naj nam bo to šola za vnaprej, da se več ukvarjamo sami s sabo, saj samo mi prinašamo rezultat," je še prepričan Krznar.

Celjane naslednja tekma, ki bo prav tako pomembna kot obračun z Olimpijo, če ne celo še bolj, čaka že ta konec tedna, ko se bodo odpravili na gostovanje k Mariboru. "Gre še za eno tekmo, ki prinaša možnost osvojitve treh točk. Tekma med Mariborom in Celjem je že sama po sebi dovolj za dobro vzdušje in naboj. Sam ne bom čutil potrebe po maščevanju , mi pa tekma zagotovo predstavlja določen motiv. Predvsem v smislu tega, da bom igral proti ekipi, ki sem jo vodil in jo bom zato želel premagati. Gotovo pa ne bo slabe krvi ali dodatnega pritiska. Storili bomo vse, da pridemo do zmage. Zagotovo ne bo lahko, a imamo dovolj kakovosti in znanja, da jo dosežemo," je o prihajajočem štajerskem derbiju povedal Krznar.

