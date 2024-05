Predzadnji korak Bayerja na poti do popolne sezone

Pred 22 leti je izjemna generacija Bayerja iz Leverkusna v prvenstvu končala na drugem mestu za Borussio iz Dortmunda, izgubila finale nemškega pokala in potem klonila še v finalu Lige prvakov, ko je sanje Michaela Ballacka in soigralcev pokopal nepozabni zadetek Zinedina Zidana .

Kluba se je takrat prijel vzdevek "Neverkusen", ki se ga je držal vse do letos. Varovanci Xabija Alonsa so namreč prekinili kar 31 let dolgo sušo brez lovorike, ko so neporaženi rutinirano prišli do naslova v Bundesligi. V naslednjih dneh pa imajo priložnost, da izjemno sezono spremenijo v zgodovinsko, nepozabno, še nikoli videno ...

Če bodo v sredo premagali Atalanto, v soboto pa drugoligaša Kaiserslautern v finalu nemškega pokala, bodo prišli do trojčka lovorik. In to brez ene same izgubljene tekme. Zaenkrat so jih odigrali 51, dosegli 135 golov in jih prejeli le 39.