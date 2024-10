'Preganjali bomo vse, ki so vpleteni v nadlegovanje in obrekovanje Mbappeja'

O domnevnem posilstvu so poročali švedski časopisi. Aftonbladet je objavil fotografije ponedeljkovega prihoda policije v hotel, kjer je bil prejšnji teden Kylian Mbappe s prijatelji. V časniku trdijo, da je domnevna žrtev naprej obiskala zdravnika in nato prijavila posilstvo. Najbolj neposreden je bil časnik Expressen , kjer trdijo, da imajo vir, da gre za prijavo zoper Mbappeja.

"Na spletu se je začela pojavljati nova obrekovalna govorica, ki izhaja iz švedskih medijev Aftonbladet in Expressen. Te obtožbe so popolnoma napačne in neodgovorne, njihovo širjenje pa je nesprejemljivo. Kylian Mbappe nikakor ne bo dovolil, da bi bili njegova integriteta, ugled in čast omadeževani z neutemeljenimi insinuacijami," je v bran svojemu klientu stopila zastopnica Kyliana Mbappeja.

V pogovoru s CNN-om je zastopnica obljubila, da njena stranka obtožb ne bo zgolj nemočno spremljala. "Uporabili bomo vse potrebne ukrepe, da bi končali to metodično uničevanje njegove podobe in ponovno predstavili resnico. Preganjali bomo vse osebe ali medije, ki so vpleteni v moralno nadlegovanje in obrekovanje, katerega je Kylian Mbappe nenehno deležen," je grozila zastopnica francoskega napadalca.