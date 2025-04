Pregled kroga: Boj Interja in Napolija za naslov se nadaljuje

Po 31. krogih italijanskega prvenstva sta na vrhu lestvice še vedno Inter in Napoli, ki ju ločijo le tri točke. Obe moštvi sta na zadnji tekmi Serie A remizirali, Inter s Parmo, Napoli pa z Bologno. Tretjeuvrščena Atalanta je izgubila proti Laziu. Boj za naslov prvaka je v Italiji še kako v polnem teku, prav tako pa so minimalne razlike v boju za nastop v evropskih tekmovanjih prihodnjo sezono. Bologno, Juventus, Lazio, Romo in Fiorentino do konca sezone čaka še veliko dela, če si želijo zagotoviti evropsko jesen.