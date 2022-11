Pregled vseh parov osmine finala Lige prvakov

Po ponedeljkovem žrebu osmine finala Lige prvakov je jasno, da nas februarja in marca prihodnje leto čakajo številni zanimivi dvoboji. Za vas smo pripravili hiter pregled vseh parov.

Liverpool – Real Madrid Eden od lanskih finalistov Lige prvakov se bo leta 2023 od tega tekmovanja poslovil že po prvih izločilnih bojih. Lanski finalni obračun v Parizu je pripadel Realu (1:0). Madridčani so z novo zmago osvojili svojo 14. Ligo prvakov in Liverpoolčanom (6) pobegnili že na osem pokalov prednosti. Moštvi sta se do zdaj v zgodovini srečali devetkrat, to je podatek, ki je oktobra letos šokiral predsednika kluba iz Madrida. "V moškem tenisu sta se Roger Federer in Rafael Nadal v 15 letih soočila 40-krat. Nadal in Novak Đoković pa 59-krat. Je to dolgočasno? V nogometu so te številke osupljive. Mi smo proti Liverpoolu, zgodovinskemu moštvu s šestimi evropskimi pokali, v 67 letih igrali zgolj devetkrat. Samo trikrat v Madridu," je oktobra letos izjavil še vedno velik zagovornik ideje Superlige Florentino Perez.

No, želja se mu je uresničila. Za zdaj ima v medsebojnih obračunih prednost španski klub, ki je zmagal petkrat, Angleži pa trikrat. Real je trenutno rahel favorit, a svetovno prvenstvo, ki se bo začelo v kratkem, bo pošteno pomešalo štrene marsikateremu velikemu moštvu. Pri Liverpoolu je lahko ključno dejstvo, da se Egipt Mohameda Salaha na to tekmovanje ni uvrstil in bo glavni zvezdnik med sezono počival. Enako velja za Luiza Diaza, čigar Kolumbija se tudi ni uvrstila na SP, izkušeni Roberto Firmino pa ni bil vključen v brazilsko odpravo v Katar. Pri Madridčanih zagotovo ne bo zaigral zgolj David Alaba.

icon-expand Statistika medsebojnih dvobojev Liverpool – Real Madrid FOTO: Sofascore.com

Slaba forma Liverpoola v Premier ligi ni okužila njihove igre v skupinskem delu, saj je zmagal na petih od šestih tekem. Real je v (na papirju) lažji skupini izgubil proti Leipzigu in remiziral s Šahtarjem. Obe moštvi v letošnji sezoni doživljata velike spremembe v igralskem kadru. Mlada Aurelien Tchouameni in Eduardo Camavinga pri Realu počasi menjata staro gardo na sredini igrišča. Darwin Nunez in Luiz Diaz pa spreminjata dinamiko napada pri Liverpoolu. To je dvoboj z največ pokali Lige prvakov v vitrinah obeh moštev in zgodi se lahko kar koli.

Paris Saint-Germain – Bayern München Takoj za špansko-angleškim dvobojem po zvenečih imenih sledi dvoboj serijskih nemških in francoskih prvakov. Bayern je poletel čez skupinski del s šestimi zmagami in gol razliko 18:2. Dvakrat sta klonila Barcelona in Inter. Bavarci kljub neprepričljivim igram tudi v nemškem prvenstvu vodijo. "Žreb ni nagradil našega popolnega skupinskega dela. Tako kot mi imajo tudi oni številne igralce svetovnega kova," z nasprotnikom v osmini finala ni bil zadovoljen Julian Nagelsmann. Spomnimo, da je Bayern pod taktirko Nagelsmanna lani v četrtfinalu klonil proti veliko manj zvezdniškemu Villarealu.

icon-expand Statistika medsebojnih dvobojev Bayern München – PSG FOTO: Sofascore.com

PSG se od prevzema s strani bogatih arabskih lastnikov nahaja v zanimivem položaju, ki si ga na neki način delita z Bayernom. Naslovi v domačem prvenstvu so postali nekaj vsakdanjega in popolnoma pričakovanega, uspešnost sezone pa določa uspeh v Ligi prvakov. Parižani so verjeli, da bo zmaga v zadnjem krogu skupinskega dela proti Juventusu (2:1) zadostovala za prvo mesto, a presenetljiva dominacija Benfice v Izraelu (6:1 proti Maccabiju) jih je v žrebu postavila v nezavidljiv položaj. Sledila je "kazen" za bolj sproščen pristop v skupinskemu delu in spopad z moštvom, ki zanje vseeno ni nepremagljivo. Na 11 medsebojnih srečanjih do zdaj so Parižani slavili šestkrat, Nemci pa petkrat.

Bogati Francozi se bodo tudi morali soočiti s posledicami svetovnega prvenstva. Velika trojica Lionela Messija, Neymarja in Kyliana Mbappeja na svojih ramenih nosi velik pritisk pričakovanj svojih rojakov in vsaj dva se bosta domov zagotovo vrnila razočarana. Za to razočaranje pa bi zelo verjetno lahko bil odgovoren eden od njihovih klubskih soigralcev, saj se od Brazilije, Francije in Argentine pričakuje boj za osvojitev slovitega pokala. Kakšne posledice bodo boji v Katarju pustili na slačilnico PSG-ja, je težko predvideti.

Leipzig – Manchester City Kevin Kampl proti Erlingu Haalandu. Verjetno noben medij dvoboja med nemškim moštvom in angleškimi prvaki ne bo povezoval ravno s tema igralcema, a slovenski ljubitelji nogometa bodo srečanji med Leipzigom in Cityjem zagotovo spremljali z malo več zanimanja že zato, ker bo po zelenicah Red Bull arene in stadiona Etihad tekel eden od zgolj dveh Slovencev v izločilnih bojih letošnje Lige prvakov.

Moštvi sta se do zdaj srečali dvakrat, obakrat v lanski sezoni Lige prvakov. V skupini A sta takrat obe moštvi slavili na svojem stadionu. City je na Etihadu Nemce uničil 6:3, Leipzig pa se je na zadnji skupinski tekmi maščeval z zmago 2:1, ki pa ni zadostovala za napredovanje v izločilne boje. Pep Guardiola se že od prihoda v City sooča z očitki, da brez Lionela Messija in Barcelone ne more osvojiti Lige prvakov. Lanski izpad v polfinalu proti Real Madridu je vse glasnejše kritike še dodatno ohrabril. A letos ima Katalonec na svoji strani na videz neustavljivega Haalanda, ki bo počival med svetovnim prvenstvom. Pripomnimo, da je Norvežan v svojem času v dresu Borussie na štirih srečanjih Leipzigu zabil pet golov.

icon-expand Statistika medsebojnih dvobojev Leipzig - Manchester City FOTO: Sofascore.com

Milan – Tottenham Milan se po letih v nogometni divjini vztrajno vrača na vrh evropskega nogometa. Aktualni italijanski prvaki so lani iz Lige prvakov izpadli že po skupinskem delu. Takrat se je neizkušeno milansko moštvo z najprestižnejšim nogometnim tekmovanjem soočilo prvič po sezoni 2012/13 in razumljivo je, da je bila skupina z Liverpoolom, Portom in Atletico Madridom zanje prevelik zalogaj. Letos je Milan kljub porazoma proti Chelseaju na preostalih tekmah skupine E ostal neporažen in žreb jim je namenil Tottenham. Moštvi sta se do zdaj soočili štirikrat in Londončani proti moštvu iz Milana še niso okusili grenkobe poraza. Leta 2011 sta se Milan in Tottenham soočila ravno v tej fazi tekmovanja in za napredovanje Londončanov je zadostoval zadetek Petra Croucha. Trener Tottenhama Antonio Conte svoje moštvo vodi zelo pragmatično, a za zdaj uspešno. Kljub kritikam na račun sloga igre so Spursi osvojili skupino D in v angleškem prvenstvu trenutno zasedajo četrto mesto. Milan na drugi strani v Serie A zaseda drugo mesto in napoveduje se zelo izenačena bitka za uvrstitev v četrtfinale.

icon-expand Statistika medsebojnih dvobojev Milan – Tottenham FOTO: Sofascore.com

Borussia Dortmund – Chelsea Chelsea je kljub slabemu začetku skupinskega dela in porazu proti Dinamu ter odhodu Tomasa Tuchela s trenerske klopi na preostalih petih srečanjih ostal nepremagan. Graham Potter je po prevzemu vodenja moštva svoje nove varovance popeljal do prvega mesta v skupini E, a številne poškodbe in poraza na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah so jasno sporočilo, da moštvo iz Stamford Bridga kljub zavidanja vrednem vložku med minulim prestopnim rokom (282 milijonov evrov) še ni pripravljeno na borbo za največje lovorike. Njihovi nasprotniki po letih igranja v hladni senci Bayerna in redni prodaji svojih najboljših mladih igralcev živijo v nenehnem stanju obnove. Naslednji veliki talent, ki bo rumene zapustil v bližnji prihodnosti, je Anglež Jude Bellingam, ki kljub 19 letom starosti naravnost blesti. Igralec, ki je za svoj nekdanji klub Birmingham debitiral že 38 dni po svojem 16. rojstnem dnevu, je na petih skupinskih tekmah letošnje Lige prvakov zabil kar štiri gole, dodal jih je še pet v Bundesligi in nemškem pokalu. Moštvi se do zdaj še nista srečali. Večno mlado moštvo lahko vedno preseneti, kljub temu pa je Chelsea s svojimi izkušnjami in kakovostjo nesporni favorit za napredovanje v četrtfinale.

icon-expand Statistika Chelseaja in Borussie Dortmund v skupinskem delu letošnje Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Inter – Porto Srečali se bosta moštvi, ki sta svoj zadnji naslov v tem tekmovanju osvojili z Josejem Mourinhom na klopi. Porto se od naslova leta 2004 ni uspel uvrstiti dlje od četrtfinala, čeprav v tem tekmovanju ni sodeloval zgolj v sezoni 2010/11. Enako velja tudi za Inter, ki pa se je od zmage v tekmovanju leta 2010 v Ligo prvakov uspel uvrstiti zgolj šestkrat. Obe moštvi druži tudi dejstvo, da sta letos v skupinskem delu domov poslali španski moštvi. Nekdanja velika tekmeca Mourinha, ko je ta še vodil Real Madrid (Barcelona in Atletico Madrid) sta bili žrtvi njegovih nekdanjih varovancev. Moštvi druži tudi dejstvo, da sta izgubili dve tekmi v letošnjem skupinskem delu. Tu se podobnosti končajo. Moštvi sta se do zdaj srečali štirikrat, vsa srečanja pa sta odigrali leta 2005. V osmini finala Lige prvakov sezone 2004/05 je napredoval Inter s skupnim izidom 4:2. V skupinskem delu naslednje sezone sta obe moštvi zmagali na domačem stadionu, napredoval je zgolj Inter. Tudi letošnje predstave obeh moštev ne napovedujeta pretirane dominacije enega ali drugega, čaka nas torej še en zanimiv in izenačen dvoboj.

icon-expand Statistika medsebojnih dvobojev Inter – Porto FOTO: Sofascore.com

Eintracht Frankfurt – Napoli Lanski zmagovalci Lige Evropa proti trenutno prepričljivo vodilnemu moštvu italijanske Serie A. Pragmatični Nemci proti poletnim Neapeljčanom, ki pod taktirko Luciana Spalettija navdušujejo nogometno Evropo. Frankfurt si je napredovanje iz skupine D zagotovil šele z zadetkom Randala Kolo Muanija v 72. minuti zadnje skupinske tekme proti Sportingu. Napoli pa si je pred zadnjo tekmo proti Liverpoolu praktično že zagotovil prvo mesto v skupini A. Moštvi sta se do zdaj srečali dvakrat. Leta 1994 je v takratnem pokalu UEFA obakrat z izidom 1:0 slavil Eintracht, a februarja in marca prihodnje leto bo italijansko moštvo zagotovo favorizirano, čeprav so Nemci z lanskimi predstavami v Ligi Evropa dokazali, da jih nihče ne sme podcenjevati.

icon-expand Statistika medsebojnih dvobojev Napoli – Eintracht Frankfurt

Club Brugge – Benfica Belgijci so zagotovo največje presenečenje letošnje Lige prvakov. Club Brugge je skupino B odprl z tremi zaporednimi zmagami, a edini poraz proti Portu in remi na zadnji tekmi skupinskega dela proti Bayerju je lanske belgijske prvake pahnil na drugo mesto. Benfica je tako kot Porto osvojila svojo skupino in za nagrado prejela (na papirju) najlažjega nasprotnika. Belgijci namreč v domačem prvenstvu trenutno zasedajo šele četrto mesto, medtem ko Benfica po šele 12 odigranih krogih v portugalskem prvenstvu kraljuje z osmimi točkami prednosti. Goncalo Ramos (12 golov) in Rafa Silva (11 golov) letos v napadu igrata odlično, pridno pa jima sledita tudi Joao Mario in David Neres. Moštvi se še nista srečali in nikoli ne reci nikoli, a vendarle je jasno, da so Portugalci v tem paru nesporni favoriti.