Preuranjeno: Vinicius že organiziral zabavo in prijateljem obljubil rolexe

Ker niso bili prepričani o končni odločitvi, so se v taboru galaktikov odločili, da v Pariz ne bodo poslali obsežne delegacije, kot je to navada v klubih, ki imajo na prestižni podelitvi največ svojih predstavnikov.

Kot poroča španski športni medij Relevo , Perez kljub obširnemu poizvedovanju ni uspel priti do odgovora. Zato so v taboru galaktikov začeli sumiti, da hitronogi Brazilec ne bo prejemnik prestižne nagrade, čeprav so se ravno takrat na družbenih omrežjih začele pojavljati (lažne) informacije o tem, da bo zmagovalec prav Vinicius.

Prav v nedeljo zvečer, ko je bil dobitnik zlate žoge še pod vprašajem, je Vinicius za svoj najožji krog pri organiziral domačo zabavo. Prisotnim naj bi, dodaja Relevo, obljubil celo ure znamke Rolex.

Potem pa je v poznih večernih urah do Reala le prišla novica: Rodri je dobitnik zlate žoge. Vodilni možje kluba so jo sprejeli z ogorčenjem. Nato je vest prišla tudi do Viniciusovega tabora. "Zdelo se je, kot da bi bil el clasico podaljšan in je bil to zadetek za 0:5," so situacijo slikovito opisali na Relevovi spletni strani.

Na ponedeljkovem dopoldanskem treningu se je novica razširila po garderobi Madridčanov. Številni, tudi izkušenejši nogometaši, niso mogli verjeti končni odločitvi. Pri Realu je takrat padla končna odločitev, da na podelitev ne bosta potovala niti predstavnik kluba, sicer legendarni napadalec Emilio Butrageno, in vratar Andrij Lunin, ki je bil zelo verjetno prvič in zadnjič med kandidati za najboljšega vratarja na svetu.