Preiskava LaLige ni našla dokazov rasizma v 'primeru Diakhaby'

Nedeljska tekma, Cadiz je zmagal z 2:1, prvi gol pa je dosegel ravno Juan Cala, je bila v prvem polčasu za okoli 30 minut prekinjena, Mouctar Diakhabypa obračuna ni želel nadaljevati. Domači trener je Calo zamenjal pred začetkom drugega polčasa, v preiskavi, ki je sledila, pa vodstvo ligaškega tekmovanja (LaLiga) ni našlo dokazov, ki bi podprli trditve Diakhabyja. Francoz trdi, da ga je Cala ozmerjal z besedama "usr**i črnuh", LaLiga pa naj bi zaman iskala dokaze med posnetki tekme, najeli so tudi strokovnjake za branje z ustnic.

"Po analizi elementov, ki so bili na voljo LaLigi, lahko zaključimo, da nismo našli nobenih dokazov, da bi Juan Cala namenil omenjene besede Mouctarju Diakhabyju," je LaLiga zapisala v sporočilu za javnost. "Konkretno so bili pregledani vsi televizijski in digitalni arhivi s tekme, kot tudi zvočni posnetek tekme, podobe, ki so šle v prenos, in tiste, ki so se delile prek družbenih omrežij. Pred oddajo poročila smo najeli specializirano podjetje za analizo pogovorov s pomočjo branja z ustnic in za analizo obnašanja igralcev. LaLiga je to poročilo poslala udeleženima kluboma in odgovornim oblastem, da ga vključijo v proces, ki trenutno poteka."

'To, da niso našli dokazov, ne pomeni, da se ni zgodilo'

Preiskava španske nogometne zveze še vedno poteka, na sporočilo LaLige pa se je že odzvala Valencia, ki je v dolgem sporočilu za javnost opozorila, da LaLiga skupaj z ostalimi krovnimi nogometnimi organizacijami tovrstne incidente vedno pomete pod preprogo.

"Preiskava ni mogla potrditi 'VSEH' besed, ki jih je lahko Diakhaby slišal v 28. minuti tekme Cadiz CF - Valencia CF, ki je bila odigrana minulo nedeljo. To, da niso našli dokazov, ne pomeni, da se ni zgodilo. Valencia CF želi poudariti, da je LaLiga opravila svojo lastno preiskavo, kar v nobenem primeru ne spreminja mnenja kluba glede dogodkov med tekmo, ohranjamo tudi popolno podporo Diakhabyju. Naš cilj je, da pride do spremembe, da vidimo primeren odgovor na tako hud incident, da vidimo kakšno gibanje v smeri spreminjanja pravil in obnašanja v trenutkih, ko se je treba rebno takšnim težavam postaviti po robu vsakič, ko se pojavijo,"sporočajo z Mestalle.

"Zelo smo ponosni na Diakhabyja, kapetane, igralce, trenerja in njegov strokovni 'staff' zaradi njihove reakcije med tekmo s Cadizom. To je bil precedenčen dogodek v nogometu, a prepričani smo, da bo služil za resnično spremembo pravil. Zdaj, ko smo prišli do te točke, je treba nadaljevati s sodelovanjem z LaLigo, institucijami in ostalimi klubi, da bi zagotovili, da se takšni rasistični dogodki ne bi več nikoli ponovili. NE RASIZMU!" so dodali.