Med devetimi osumljenci je tudi generalni direktor milanske občine Christian Malangone, ki mu je kasacijsko sodišče v petek odredilo vrnitev marca zaseženega mobilnega telefona in računalnika. Milano je stadion Giuseppe Meazza in okoliško zemljišče kluboma prodalo za 197,1 milijona evrov. Pogodba predvideva obročno plačilo kupnine, pri čemer sta morala kluba 73 milijonov evrov poravnati ob podpisu pogodbe, preostanek pa v poznejših obrokih.

Inter in Milan na območju načrtujeta nov stadion in širšo prenovo, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na približno 1,5 milijarde evrov. Preiskava se nanaša na domnevne nepravilnosti pri pripravi in izvedbi prodajnega postopka v obdobju med letoma 2019 in 2025.

Tožilstvo preverja sum prirejanja postopka in razkrivanja uradne skrivnosti. Po navedbah Anse naj bi predstavniki občine in klubov že pred uradnimi odločitvami usklajevali posamezne korake, zasebnim interesentom pa naj bi bili predčasno dostopni tudi osnutki občinskih dokumentov.