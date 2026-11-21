Med devetimi osumljenci je tudi generalni direktor milanske občine Christian Malangone, ki mu je kasacijsko sodišče v petek odredilo vrnitev marca zaseženega mobilnega telefona in računalnika. Milano je stadion Giuseppe Meazza in okoliško zemljišče kluboma prodalo za 197,1 milijona evrov. Pogodba predvideva obročno plačilo kupnine, pri čemer sta morala kluba 73 milijonov evrov poravnati ob podpisu pogodbe, preostanek pa v poznejših obrokih.
Inter in Milan na območju načrtujeta nov stadion in širšo prenovo, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na približno 1,5 milijarde evrov. Preiskava se nanaša na domnevne nepravilnosti pri pripravi in izvedbi prodajnega postopka v obdobju med letoma 2019 in 2025.
Tožilstvo preverja sum prirejanja postopka in razkrivanja uradne skrivnosti. Po navedbah Anse naj bi predstavniki občine in klubov že pred uradnimi odločitvami usklajevali posamezne korake, zasebnim interesentom pa naj bi bili predčasno dostopni tudi osnutki občinskih dokumentov.
Preiskovalce zanima tudi elektronsko sporočilo iz oktobra 2024, v katerem je svetovalec Interja in Milana govoril o tako imenovanih "ustvarjalnih pogajanjih" z občino. Po navedbah Anse naj bi se pogajanja nanašala na izključitev nekaterih površin iz izračuna bruto površine v zameno za določene koncesije mestu. Tožilstvo preverja, ali so bili takšni dogovori del nedovoljenega usklajevanja med javnimi in zasebnimi interesi.
Med devetimi osumljenci so poleg Malangoneja nekdanja občinska funkcionarja Giancarlo Tancredi in Ada Lucia De Cesaris, nekdanja občinska uradnica Simona Collarini, nekdanja predstavnika Interja Mark Van Huuksloot in Alessandro Antonello ter svetovalca Fabrizio Grena in Marta Spaini. Na strani Milana je med osumljenci tudi Giuseppe Bonomi.
Kasacijsko sodišče je ugodilo pritožbi Malangonejevega odvetnika Domenica Aiella in brez vrnitve v ponovno odločanje razveljavilo odločitev nižjega sodišča, ki je potrdilo zaseg elektronskih naprav. Odredilo je njuno takojšnjo vrnitev brez izdelave oziroma zadržanja kopij. Malangone je ob marčevskem zasegu zavrnil, da bi finančni policiji posredoval kodi za odklepanje telefona in računalnika. Malangone kljub odločitvi kasacijskega sodišča ostaja med osumljenci v preiskavi prodaje San Sira zaradi suma prirejanja postopka in razkritja uradne skrivnosti. Preiskava se nadaljuje.
Ločeno od kazenske preiskave poteka tudi upravni spor zaradi prodaje stadiona. Deželno upravno sodišče Lombardije je oktobra odločilo o petih pravnih sredstvih občanov, društev in mestnega svetnika, ki so izpodbijali zakonitost prodaje stadiona in okoliških zemljišč Milanu in Interju. Štiri pritožbe je razglasilo za nedopustne, eno pa zavrnilo po vsebinski presoji. Pritožniki so med drugim opozarjali na domnevne nepravilnosti pri odločanju mestnega sveta in nasprotovali rušenju zgodovinskega stadiona. Na odločitev so se pritožili na italijanski državni svet, najvišje upravno sodišče v državi, ki je obravnavo razpisalo za 4. maj 2027.
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