Prejel 10 zadetkov in obenem nagrado za najboljšega posameznika tekme

Pri Rostovu, ki je bil pred tem krogom na visokem četrtem mestu ruskega prvenstva z realnimi možnostmi celo za Ligo prvakov, so petkove nasprotnike večkrat prosili, naj srečanje zaradi okužb prestavijo, a so naleteli na gluha ušesa. V Soči so naposled bili primorani poslati mladinsko ekipo, ki je bila brez pravih možnosti, čeprav je že v prvi minuti celo povedla. 21-letni Roman Romanov je kronal lepo ekipno akcijo, ki pa je bila tudi vse, kar so gostje v ofenzivnem smislu na olimpijskem stadionu Fišt zmogli.

V nadaljevanju so izkušeni domačini prevzeli vajeti igre v svoje noge in do konca srečanja zabili kar deset zadetkov. V prvem polčasu so zabili štirikrat, v drugem pa kar šestkrat, ob tem pa je Anton Zabolotnij v 26. minuti še zastreljal najstrožjo kazen. Ubranil mu jo je 17-letni Denis Popov, ki je ob koncu prejel celo nagrado za najboljšega posameznika tekme. Domačini so namreč ob 80-odstotni posesti žoge na njegova vrata sprožili kar 28 strelov, od tega 21 neposredno v okvir vrat.

Soči je po zmagi na devetem mestu, Rostov pa še naprej zaseda četrto, čeprav bi ga lahko že v tem krogu z morebitnimi tremi točkami prehitel moskovski CSKA.