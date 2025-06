Obračun brez golov med Albanijo in Srbijo začinile prekinitve ter incidenti

Tudi v skupini H je Bosna in Hercegovina dosegla tesno zmago, San Marino je klonil le z 0:1. Tako kot Angleži so tudi nogometaši Bosne in Hercegovine še vedno stoodstotni po treh tekmah, nove tri točke je zagotovil zvezdnik Edin Džeko v 66. minuti.

V skupini G sta se Malta in Litva razšli z 0:0, Maltežani so tako prišli do prve točke v kvalifikacijah. Nizozemska je pričakovano premagala Finsko, gostje so silovito začeli ter z goloma Memphisa Depaya v šesti in Denzela Dumfriesa v 23. prišli do hitrega vodstva, pozneje pa golov ni bilo več. Za oranžne je bila to prva tekma v kvalifikacijah, z zmago so zdaj na tretjem mestu, s točko manj kot Finci, ki pa imajo že tri tekme.