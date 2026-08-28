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Nogomet

Prekletstvo Guttmana, ki še kar traja: 'Benfica 100 let ne bo osvojila evropskega naslova'

Lizbona, 28. 08. 2026 10.40 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Bela Guttmann

Pred točno 35 leti je umrl Bela Guttmann. Madžarski strokovnjak je bil eden najvplivnejših nogometnih trenerjev svojega časa. Guttman je zaslovel kot neutrudni nogometni popotnik, osvajal lovorike v različnih državah in pomembno vplival na razvoj sodobnega napadalnega nogometa. Vmes pa preklel lizbonsko Benfico. In prektestvo še traja. Ta legendarni portugalski klub še kar išče pot k evropskim lovorikam. In krivec za negativno ero naj bi bil prav Madžar.

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Bela Guttmann je odraščal v Budimpešti v judovski družini. Njegova starša sta bila učitelja plesa, zato se je tudi sam v mladosti izobraževal za plesnega inštruktorja. Po navedbah njegovih biografov so mu prav ples, disciplina, občutek za ritem in gibanje pozneje pomagali tudi pri razumevanju nogometne igre. 

Bela Guttmann na treningu Benfice.
Bela Guttmann na treningu Benfice.
FOTO: AP

Svojo igralsko pot je začel v srednji Evropi, v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pa se je preselil na Dunaj, kjer je igral za Hakoah Wien. K odhodu iz Madžarske je prispevalo tudi naraščajoče protijudovsko razpoloženje, zaradi katerega je iskal varnejše okolje.

Preživel nacistični taboriščni režim

Druga svetovna vojna je močno zaznamovala njegovo življenje. Po nemški okupaciji Madžarske se je nekaj časa skrival, nato pa končal v nacističnem delovnem taborišču v bližini Budimpešte, kjer je bil izpostavljen mučenju in prisilnemu delu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vojno je preživel in se po njenem koncu vrnil k nogometu. Kot trener si je hitro ustvaril ugled zaradi napadalnega, hitrega in neposrednega sloga igre ter avtoritativnega vodenja moštva. Uspehe je nizal v številnih državah in postal eden najbolj cenjenih strokovnjakov svojega obdobja.

Z Benfico dvakrat na evropski vrh

Vrhunec njegove kariere je povezan z Benfico. Portugalski velikan je pod njegovim vodstvom osvojil dva zaporedna naslova evropskega prvaka, leta 1961 in 1962.

Bela Guttmann
Bela Guttmann
FOTO: Profimedia

Po drugi evropski kroni je Guttmann od vodstva kluba zahteval povišico, vendar njegove želje niso uslišali. Takrat naj bi nastala zgodba, ki se je pozneje razvila v eno najbolj znanih nogometnih legend vseh časov.

Slavni mit o 'Guttmannovem prekletstvu'

Po priljubljeni različici zgodbe naj bi Guttmann ob odhodu izjavil, da Benfica naslednjih sto let ne bo več osvojila evropskega naslova. Od takrat je portugalski klub izgubil vrsto evropskih final in legenda o tako imenovanem "Guttmannovem prekletstvu" je postala del nogometne folklore. Mit se je skozi desetletja še okrepil, zlasti ob vsakem novem neuspehu Benfice na evropskem prizorišču.

Eusebio (levo) je leta 1990, kot trdijo portugalski viri, na grobu Bele Guttmana prosil za končanje prekletstva ...
Eusebio (levo) je leta 1990, kot trdijo portugalski viri, na grobu Bele Guttmana prosil za končanje prekletstva ...
FOTO: AP

Najbolj znana je zgodba iz leta 1990, ko naj bi klubska legenda Eusebio pred finalom evropskega pokala obiskal Guttmannov grob in prosil, naj se prekletstvo konča. Čeprav je zgodba postala skoraj neločljiv del identitete Benfice, številni zgodovinarji opozarjajo, da zanjo ni trdnih dokumentarnih dokazov. Obstajajo tudi javna zanikanja, da bi Guttmann takšne besede sploh izrekel.

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A ne glede na vprašanje njene resničnosti legenda živi še danes. Vsakič, ko se Benfica približa evropski lovoriki, se med navijači in mediji znova pojavi zgodba o trenerju, ki je osvojil Evropo, nato pa za seboj pustil eno največjih nogometnih skrivnosti.

Razlagalnik

Eusebio, s polnim imenom Eusébio da Silva Ferreira, je bil eden najboljših nogometašev vseh časov in ikona portugalskega nogometa. Rodil se je v Mozambiku, takratni portugalski koloniji, in postal svetovno znan kot 'Črni panter'. Bil je ključni igralec Benfice v času Bele Guttmanna in je pod njegovim vodstvom leta 1962 pomagal klubu osvojiti drugi zaporedni naslov evropskega prvaka. Njegova izjemna hitrost, moč in strelska učinkovitost so ga postavile med nogometne legende 20. stoletja.

Hakoah Wien je bil znamenit dunajski športni klub, ustanovljen leta 1909, ki je bil znan kot judovski klub. V času med obema svetovnima vojnama je bil eden najuspešnejših in najbolj priljubljenih klubov v Avstriji, saj je promotoriral judovsko identiteto in ponos v času naraščajočega antisemitizma. Klub je imel pomembno družbeno vlogo, saj je dokazoval, da so lahko judovski športniki enakovredni ali celo boljši od svojih tekmecev. Po priključitvi Avstrije nacistični Nemčiji leta 1938 so nacisti klub razpustili, njegovo premoženje zaplenili, številne člane pa prisilili v izgnanstvo ali jih poslali v taborišča.

Evropski pokal (danes znan kot UEFA Liga prvakov) je bil ustanovljen leta 1955 kot najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi. V svoji prvotni obliki je bil to turnir, v katerem so sodelovali zgolj državni prvaki posameznih evropskih lig, kar je tekmovanju dalo poseben prestiž in težo. Zmaga v tem pokalu je bila vrhunec kariere vsakega evropskega kluba, Benfica pa je bila v času Bele Guttmanna ena prvih ekip, ki je uspela prekiniti dominacijo madridskega Reala, ki je osvojil prvih pet izvedb tekmovanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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