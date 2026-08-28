Prekletstvo Guttmana, ki še kar traja: 'Benfica 100 let ne bo osvojila evropskega naslova'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Bela Guttmann je odraščal v Budimpešti v judovski družini. Njegova starša sta bila učitelja plesa, zato se je tudi sam v mladosti izobraževal za plesnega inštruktorja. Po navedbah njegovih biografov so mu prav ples, disciplina, občutek za ritem in gibanje pozneje pomagali tudi pri razumevanju nogometne igre.

Bela Guttmann na treningu Benfice. FOTO: AP

Svojo igralsko pot je začel v srednji Evropi, v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pa se je preselil na Dunaj, kjer je igral za Hakoah Wien. K odhodu iz Madžarske je prispevalo tudi naraščajoče protijudovsko razpoloženje, zaradi katerega je iskal varnejše okolje.

Preživel nacistični taboriščni režim

Druga svetovna vojna je močno zaznamovala njegovo življenje. Po nemški okupaciji Madžarske se je nekaj časa skrival, nato pa končal v nacističnem delovnem taborišču v bližini Budimpešte, kjer je bil izpostavljen mučenju in prisilnemu delu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vojno je preživel in se po njenem koncu vrnil k nogometu. Kot trener si je hitro ustvaril ugled zaradi napadalnega, hitrega in neposrednega sloga igre ter avtoritativnega vodenja moštva. Uspehe je nizal v številnih državah in postal eden najbolj cenjenih strokovnjakov svojega obdobja.

Z Benfico dvakrat na evropski vrh

Vrhunec njegove kariere je povezan z Benfico. Portugalski velikan je pod njegovim vodstvom osvojil dva zaporedna naslova evropskega prvaka, leta 1961 in 1962.

Bela Guttmann FOTO: Profimedia

Po drugi evropski kroni je Guttmann od vodstva kluba zahteval povišico, vendar njegove želje niso uslišali. Takrat naj bi nastala zgodba, ki se je pozneje razvila v eno najbolj znanih nogometnih legend vseh časov.

Slavni mit o 'Guttmannovem prekletstvu'

Po priljubljeni različici zgodbe naj bi Guttmann ob odhodu izjavil, da Benfica naslednjih sto let ne bo več osvojila evropskega naslova. Od takrat je portugalski klub izgubil vrsto evropskih final in legenda o tako imenovanem "Guttmannovem prekletstvu" je postala del nogometne folklore. Mit se je skozi desetletja še okrepil, zlasti ob vsakem novem neuspehu Benfice na evropskem prizorišču.

Eusebio (levo) je leta 1990, kot trdijo portugalski viri, na grobu Bele Guttmana prosil za končanje prekletstva ... FOTO: AP

Najbolj znana je zgodba iz leta 1990, ko naj bi klubska legenda Eusebio pred finalom evropskega pokala obiskal Guttmannov grob in prosil, naj se prekletstvo konča. Čeprav je zgodba postala skoraj neločljiv del identitete Benfice, številni zgodovinarji opozarjajo, da zanjo ni trdnih dokumentarnih dokazov. Obstajajo tudi javna zanikanja, da bi Guttmann takšne besede sploh izrekel.

A ne glede na vprašanje njene resničnosti legenda živi še danes. Vsakič, ko se Benfica približa evropski lovoriki, se med navijači in mediji znova pojavi zgodba o trenerju, ki je osvojil Evropo, nato pa za seboj pustil eno največjih nogometnih skrivnosti.