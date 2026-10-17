Prekmurski derbi brez zmagovalca

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Prekmurski derbi se je začel dokaj previdno, tako da so gledalci kar dolgo čakali na prvo resno priložnost. To so imeli v 20. minuti Lendavčani, ko je 20-letni madžarski vezist Matyas Vidnyanszky streljal v kazenskem prostoru in zadel vratnico. Tudi ta pa ni poživela dogajanja v Fazaneriji, saj si vse do konca polčasa ekipi nista priigrali resnejšega strela proti vratom. Tudi v uvodu drugega posebej nevarni ekipi nista bili, so pa Sobočani doživeli hud udarec, saj je v 56. minuti iz igre moral v tej sezoni razpoloženi Niko Kasalo, ki je ob pomoči zdravniške službe zapustil zelenico po težavah s kolenom, nato pa so ga na nosilih odpeljali s stadiona. V 58. minuti je Josip Ivan Zorica z desetih metrov zapravil prvo priložnost v drugem polčasu, na drugi strani pa je malce pozneje poskusil domači vezist Nino Kouter, vendar je bil premalo natančen. Sledilo je novo obdobje bolj ali manj previdne igre enih in drugih, redki streli so bili premalo natančni ali blokirani, že v sodniškem dodatku pa je Luka Bobičanec z leve strani skorajda presenetil Lucasa Erjavška v Naftinih vratih, a je žoga zletela malce mimo cilja. Mura je bila v izdihljajih tista s pobudo, vendar ji ni več uspelo ogroziti tekmečevih vrat.

Bravo - Radomlje FOTO: NK Bravo

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Radomljani so imeli v četrti minuti izjemno priložnost za vodstvo, ko je Vanja Pelko v kazenskem prostoru preigral Jakoba Brunnhoferja in tudi vratarja Matjaža Rozmana, nato pa žogo po tleh poslal proti vratom, a ne dovolj močno, saj jo je prav Brunnhofer nato izbil izpred golove črte. Gosti so v sedmi minuti imeli novo veliko priložnost, takrat je bil na mestu Rozman, v osmi pa so mlinarji povedli. Najprej je streljal Borna Graonić z roba kazenskega prostora, Rozman je žogo odbil, toda le do Pelka, ki jo je iz bližine poslal v mrežo. Toda Šiškarji so hitro odgovorili, James Arinze je prodrl po desni strani, podal v sredino do Aldina Jakupovića, ki je nato učinkovito končal prvo resno akcijo Brava za 1:1. Če so imeli v uvodu Radomljani nekaj res lepih priložnosti, pa so po izenačujočem zadetku konkretneje zaigrali domači in tudi oni imeli vsaj še dve obetavni akciji, ki pa sta se končali brez pravega zaključka.

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V 28. minuti pa je vendarle spet imel nekaj dela tudi Rozman po novem Pelkovem poskusu, to pa je bilo ob padcu ritma v drugi polovici polčasa tudi bolj ali manj vse, kar se je zgodilo do glavnega odmora. Tudi uvod drugega dela ni postregel s posebej razburljivo predstavo, so pa imeli Radomljani v 57. minuti na hitro dve priložnosti, strel Jaše Martinčiča je Rozman ukrotil, močan poskus Josipa Balića z roba kazenskega prostora pa je bil previsok. Martinčič je bil še nevarnejši v 61. minuti, ko je s strelom z glavo le za malenkost zgrešil cilj. Rozman je moral posredovati spet v 69. minuti, ko je s 15 metrov sprožil Nik Marinšek, toda v 72. minuti je pri Bravu v igro vstopil nekdanji član Radomelj Matej Malenšek in v 74. minuti s strelom z glavo Šiškarje popeljal v vodstvo. Toda Radomlje so se hitro vrnile. Šest minut pozneje je namreč Martinčič podal z leve strani v sredino, Graonić pa je žogo preusmeril v mrežo za 2:2. Malenšek je imel malce pozneje po napaki Bineta Anželja novo priložnost, v kateri pa je požrtvovalno posredoval gostujoči vratar Samo Pridgar in potreboval tudi malce zdravniške pomoči po udarcu v roko. Martinčič pa je v 85. minuti v Bravovem kazenskem prostoru zaposlil Dejana Kantužerja, ki je žogo poslal le za malenkost mimo vratnice.

Izidi slovenske Prve lige, 17. oktober:

Mura - Nafta 0:0 (0:0) Bravo - Radomlje 2:2 (1:1)

Pelko 8., Graonić 78.; Jakupović 15., Malenšek 73.