Prekoračil vse meje dobrega okusa: 'Maradona je bil povprečen imbecil'

Vse skupaj se je zgodilo povsem nepričakovano: v eni od jutranjih televizijskih oddaj Tiki Taka na programu Mediaset (Italia 1) je namreč gostoval tudi novinar Filippo Facci, ki se je vključil v debato o nedavno preminuli legendi svetovnega nogometa Diegu Armandu Maradoni.

Do tu vse lepo in prav, a kar je sledilo v naslednjih minutah pogovora je šokiralo vse prisotne v studiu; Facci je namreč pred številčnim občinstvom in gledalci pred televizijski zasloni tako grdo žalil in blatil pokojnega argentinskega virtuoza, da je bilo težko poslušati.

"Pred dnevi sem si šel ogledati nekaj posnetkov Diega Maradone na YouTubu. Jasno je, da bi on tudi danes kot nogometaš zlahka kljuboval smernicam modernega nogometa, a največja težava pri njem je bil njegov značaj. On ni bil kot prav tako pokojni Paolo Rossi, ki je stran od nogometnih zelenic živel umirjeno življenje, ampak je bil povprečen imbecil," je šokiral Facci in dodal:

"Ne razumem zaslepljenih Neapeljčanov, ki se z likom in delom Diega Maradone še dandanes istovetijo. Obravnavajo ga kot pravo božanstvo, kar je zame sprevrženo in bolno."

Ni bilo treba dolgo čakati na odgovor neapeljskega novinarja Raffaeleja Auriemme, ki je Facciju sporočil: "Ti imaš velik problem. Toda ne z Maradono, ampak z nami Neapeljčani. Ko govoriš o Maradonovih težavah, najprej sebe poglej v ogledalo."