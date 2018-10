Prekrasen prosti strel Rooneyja popeljal United na prag končnice

Deset golov ima na svojem strelskem računu žeWayne Rooney, ki ohranja izvrstno formo po selitvi iz Manchester Uniteda k D. C. Unitedu v severnoameriško ligo MLS. Tokrat se je 32-letni Liverpoolčan izkazal s prekrasnim prostim strelom, ki je postavil končni izid prvega polčasa in tudi tekme z branilcem naslova Torontom FC.

Washingtonsko moštvo zdaj za štiri točke vodi pred še eno kanadsko ekipo, Montreal Impact, v boju za šesto in zadnje mesto v končnici v vzhodni konferenci. Le še točka United loči od Columbus Crewa na petem mestu, vse omenjene ekipe imajo do konca rednega dela sezone še dve tekmi, Rooney in soigralci pa so zmagali na zadnjih štirih preizkušnjah in so nepremagani na zadnjih osmih. Toronto naslova ne bo ubranil, saj jih je že pred tremi tekmami na predčasne počitnice obsodil domači poraz proti kanadskim rivalom Vancouver Whitecaps (1 : 2).